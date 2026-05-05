Ucraina Russia, Putin annuncia tregua 8-9 maggio. Zelensky la anticipa mezzanotte 5-6 LIVE
La Russia annuncia una tregua l'8 e 9 maggio, Kiev rilancia iniziandola dalla prossima mezzanotte. Putin è preoccupato dal rischio di un golpe o di un mortale tradimento di uno dei suoi fedelissimi, tanto da rafforzare la sorveglianza dei suoi collaboratori: lo sostiene un'agenzia d'intelligence europea citata dalla Cnn
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La Russia annuncia una tregua l'8 e 9 maggio, Kiev rilancia iniziandola dalla prossima mezzanotte. Putin è preoccupato dal rischio di un golpe o di un mortale tradimento di uno dei suoi fedelissimi, tanto da rafforzare la sorveglianza dei suoi collaboratori: lo sostiene un'agenzia d'intelligence europea citata dalla Cnn.
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Kiev, 'il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e vuole la pace'
"La pace non può aspettare 'parate' e 'celebrazioni'", "il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e cosa vuole veramente: la pace o parate militari". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, in merito alla "dichiarazione molto importante e giusta" del presidente Volodymyr Zelensky che ha annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, senza attendere la tregua dell'8 e 9 maggio prevista da Mosca in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Vittoria. "Se Mosca è pronta a porre fine alle ostilità, può farlo già domani sera. L'Ucraina è pronta: a mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. Questa è una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia. Chiedo a tutti i nostri partner, a tutti gli Stati amanti della pace, a tutte le sedi delle organizzazioni internazionali di sostenere questo appello per la fine delle ostilità", ha concluso il ministro.
Mosca: 'rappresaglia su Kiev se attaccherà le celebrazioni per la Vittoria'
La Russia ha avvertito che se l'Ucraina cercherà di attaccare le celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il 9 maggio, le sue forze armate "lanceranno un massiccio attacco missilistico contro il centro di Kiev". "La Russia, nonostante le possibilità a nostra disposizione, si è finora astenuta da tali azioni per motivi umanitari", si legge in un comunicato del ministero della Difesa postato su Telegram.
Missili e droni Kiev su diverse regioni russe, incendi in impianti di armi e greggio
Stanotte le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni russe colpendo un sito militare-industriale strategico a Cheboksary, nella Repubblica Ciuvascia: lo riportato alcuni canali Telegram russi. Foto e video pubblicati sui social media da residenti locali sembrano mostrare un vasto incendio divampato presso la Jsc Vniir-Progress, un istituto statale russo che produce componenti per armi di precisione utilizzate da Mosca per attaccare l'Ucraina. Dei boati sono stati uditi nella zona dell'impianto in seguito a un allarme aereo che segnalava una minaccia missilistica nella regione. I canali Telegram russi hanno riferito che un missile FP-5 Flamingo di fabbricazione ucraina ha danneggiato la struttura. Il governatore locale Oleg Nikolayev ha affermato che una persona è rimasta ferita nell'attacco a Cheboksary. Il raid si inserisce in un più ampio attacco a diverse regioni russe, con esplosioni segnalate nella Crimea occupata, così come nelle città di Voronezh e Kazan. Il governatore dell'oblast di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha riferito che 18 droni sono stati abbattuti sulla regione. Drozdenko ha dichiarato che è stato segnalato un incendio in una zona industriale di Kirishi, località che ospita una delle due principali raffinerie russe per volume di produzione. Non sono disponibili informazioni sull'obiettivo dell'attacco né sui danni causati. Anche il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha affermato che due droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale russa. Almeno 18 aeroporti russi hanno emesso un blocco temporaneo delle operazioni di volo a terra a causa dei proiettili ucraini in arrivo, con allarmi antiaerei dichiarati in regioni distanti fino a 2.000 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina. L'esercito ucraino non ha ancora commentato gli attacchi segnalati e l'entità dei danni non è stata immediatamente chiara. Kiev lancia regolarmente attacchi con droni contro installazioni militari e industriali in Russia.