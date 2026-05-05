Stanotte le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni russe colpendo un sito militare-industriale strategico a Cheboksary, nella Repubblica Ciuvascia: lo riportato alcuni canali Telegram russi. Foto e video pubblicati sui social media da residenti locali sembrano mostrare un vasto incendio divampato presso la Jsc Vniir-Progress, un istituto statale russo che produce componenti per armi di precisione utilizzate da Mosca per attaccare l'Ucraina. Dei boati sono stati uditi nella zona dell'impianto in seguito a un allarme aereo che segnalava una minaccia missilistica nella regione. I canali Telegram russi hanno riferito che un missile FP-5 Flamingo di fabbricazione ucraina ha danneggiato la struttura. Il governatore locale Oleg Nikolayev ha affermato che una persona è rimasta ferita nell'attacco a Cheboksary. Il raid si inserisce in un più ampio attacco a diverse regioni russe, con esplosioni segnalate nella Crimea occupata, così come nelle città di Voronezh e Kazan. Il governatore dell'oblast di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha riferito che 18 droni sono stati abbattuti sulla regione. Drozdenko ha dichiarato che è stato segnalato un incendio in una zona industriale di Kirishi, località che ospita una delle due principali raffinerie russe per volume di produzione. Non sono disponibili informazioni sull'obiettivo dell'attacco né sui danni causati. Anche il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha affermato che due droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale russa. Almeno 18 aeroporti russi hanno emesso un blocco temporaneo delle operazioni di volo a terra a causa dei proiettili ucraini in arrivo, con allarmi antiaerei dichiarati in regioni distanti fino a 2.000 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina. L'esercito ucraino non ha ancora commentato gli attacchi segnalati e l'entità dei danni non è stata immediatamente chiara. Kiev lancia regolarmente attacchi con droni contro installazioni militari e industriali in Russia.