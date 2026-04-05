Zelensky a Damasco: "Interesse a scambiare esperienze militari"

Il presidente ucraino è volato a Damasco per colloqui con il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa. I due leader hanno "discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio. Abbiamo anche esaminato le circostanze della guerra della Russia contro l'Ucraina e sono grato per il sostegno". Lo stesso Zelensky è tornato ad accusare la Russia di non volere realmente negoziare una pace e ha escluso ogni ipotesi di ritiro come chiesto da Mosca
in evidenza
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Damasco per colloqui con il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa. I due leader - scrive Zelensky su X - hanno "concordato di lavorare insieme per portare maggiore sicurezza e maggiori opportunità di sviluppo alle nostre società. Abbiamo discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio. Abbiamo anche esaminato le circostanze della guerra della Russia contro l'Ucraina e sono grato per il sostegno"
Lo stesso leader di Kiev è tornato ad accusare la Russia di non volere realmente negoziare una pace e ha escluso ogni ipotesi di ritiro come chiesto da Mosca. "Il problema con i russi è che amano parlare di compromessi, ma non li accettano mai. Mentono e giocano i loro giochi con il presidente Trump”, ha riferito.
A seguito di un attacco di droni russi, sono scoppiati incendi in un quartiere di Odessa e diverse persone sono rimaste ferite. Droni ucraini avrebbero colpito la raffineria di petrolio Lukoil nella città russa di Kstovo nella notte. Un oleodotto vicino al porto russo di Primorsk, situato nei pressi del confine con la Finlandia, è stato danneggiato da un attacco di droni ucraini: lo hanno riferito le autorità russe nelle prime ore di domenica.
Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump, dovrebbero visitare Kiev il 12 aprile per far ripartire i negoziati di pace con la Russia, al momento sospesi.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
- Ue, al via da oggi 18 marzo lo stop graduale al gas russo: cosa significa e scenari
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpire
Il ministero della Difesa russo ha ufficializzato il 30 dicembre 2025 che il sistema missilistico Oreshnik è entrato formalmente in servizio in Bielorussia. Una conferma di quanto rivelato alla Reuters da due ricercatori statunitensi che qualche giorno fa hanno scoperto, studiando le immagini satellitari, che Mosca stava installando i nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale. La stessa arma è stata poi utilizzata tra l'8 e il 9 gennaio per colpire Leopoli. Ma di cosa si tratta?
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpireVai al contenuto
Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflitto
Sono trascorsi quattro anni dalle fatidiche prime ore del 24 febbraio 2022, quando il leader del Cremlino, Vladimir Putin, annunciò l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Una stima del Center for Strategic International Studies indica che da allora sarebbero morti, feriti o risultati dispersi 1,8 milioni di soldati russi e ucraini, mentre l'Onu parla di oltre 14 mila vittime civili. Il 2025 è stato l'anno più buio per Kiev e per il presidente Zelensky.
Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflittoVai al contenuto
Ucraina, quanto ha speso l’Italia per gli aiuti militari a Kiev?
Il Senato ha approvato il testo per la conversione definitiva in legge del decreto che proroga l’impegno italiano nel sostegno militare all’Ucraina. Finora sono stati stanziati 3 miliardi di euro, una cifra relativamente modesta nel bilancio statale. In un confronto con altri Stati Nato è la Germania quella che si è impegnata di più. Anche di questo si è parlato in una puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
Ucraina, quanto ha speso l’Italia per gli aiuti militari a Kiev?Vai al contenuto
Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischia
L'attacco di Stati Uniti e Israle contro l’Iran e la destabilizzazione nei Paesi del Golfo rischia di avere effetti che si estendono molto più in là del Medio Oriente dal punto di vista geopolitico, arrivando fino a Russia, Ucraina e Cina. Kiev non nasconde i suoi timori: teme di restare intrappolata nella tela Trump-Putin e indebolita dal dirottamento di risorse diplomatico-militari americane nella zona mediorientale. I missili che vengono rapidamente consumati sono poi gli stessi che servono anche per difendere Taiwan dalle mire di Pechino: ci vorrà molto tempo per ripristinarli.
Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischiaVai al contenuto
Bullet, cos’è il drone ucraino in grado di abbattere missili shahed
Prodotti da General Cherry, questi droni costano circa 2mila dollari e riescono a intercettare obiettivi aerei, dal costo di quasi 50mila dollari, che si muovono fino a 230-250 km/h. Facilmente manovrabile a distanza e con capacità di riconoscimento del bersaglio fino a 600 metri, il drone Bullet si presenta come un importante alleato per le Forze armate ucraine.
Bullet, cos’è il drone ucraino in grado di abbattere missili shahedVai al contenuto
Iran, cos’è l’ipotesi del 'modello Mar Nero' per sbloccare Hormuz
L'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha detto di aver "parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina". Il riferimento è all’accordo siglato a Istanbul il 22 luglio 2022 per riaprire le esportazioni agricole di Kiev dopo il blocco dei porti causato dall'invasione russa iniziata cinque mesi prima.
Iran, cos’è l’ipotesi del 'modello Mar Nero' per sbloccare HormuzVai al contenuto
Germania, due arresti per sospetto spionaggio a favore della Russia
Secondo la procura tedesca, gli indagati avrebbero raccolto informazioni e filmato il luogo di lavoro dell'obiettivo. L'incarico sarebbe passato da Sergey N. ad Alla S. entro marzo 2026, dopo il trasferimento del primo in Spagna.
Germania, due arresti per sospetto spionaggio a favore della RussiaVai al contenuto
Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per la difesa"
Secondo il Financial Times, almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato a Putin la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa del Paese per sostenere la guerra. Secondo il Guardian, lo scorso anno la spesa per la difesa del Cremlino è aumentata del 42%. Intanto, Zelensky ha annunciato "progressi delle forze ucraine nelle zone meridionali della linea del fronte", mentre crescono i timori di Kiev per un possibile dirottamento delle armi Usa in Iran.
Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per la difesa'Vai al contenuto
Orban: "L'ambizione di Kiev di isolare l'Ue dall'energia russa ci minaccia"
"L'ambizione dell'Ucraina è una minaccia per la vita dell'Ungheria. La sicurezza energetica dell'Ungheria non è un gioco. Proteggeremo anche il nostro sistema energetico, la sicurezza delle nostre famiglie e i nostri interessi nazionali". Lo dichiara il primo ministro ungherese Viktor Orban, in un video postato sui social dopo il consiglio nazionale di difesa convocato alla notizia arrivata dal presidente serbo Aleksandar Vucic sul ritrovamento di due zaini con esplosivo in prossimità del gasdotto Turkstream vicino al confine con l'Ungheria. "Si avvicina all'Europa una crisi energetica senza precedenti - afferma -. I paesi europei hanno bisogno e avranno bisogno di ancora più energia dalla Russia. E l'Ucraina lavora da anni per isolare l'Europa dall'energia russa. Hanno fatto esplodere il Nord Stream e chiuso il gasdotto proveniente dall'Ungheria. Quest'anno, con la chiusura dell'oleodotto dell'Amicizia (Druzhba), l'Ungheria è stata posta sotto un blocco petrolifero e la sezione russa del Turkish Stream viene costantemente attaccata militarmente", aveva segnalato proco prima. Al termine del consiglio di difesa, "sulla base delle informazioni a nostra disposizione - spiega Orban -, è stata preparata un'operazione di sabotaggio sulla sezione Vojvodina del gasdotto Turkish Stream che rifornisce l'Ungheria. Mi sono consultato con il presidente della Serbia. Non ci sono state lesioni personali e il gasdotto funziona senza intoppi. Ho ringraziato il presidente Vucic per il lavoro delle autorità serbe. I serbi hanno rafforzato la difesa del gasdotto". "Il funzionamento di questa linea è fondamentale per l'Ungheria, in questo modo si ottiene il 60% del consumo di gas ungherese - prosegue Orban -. Pertanto, abbiamo ordinato il rafforzamento del controllo militare e della protezione della sezione ungherese del gasdotto. Le autorità serbe stanno indagando, le autorità ungheresi sono in costante contatto con loro".
Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile. VIDEO
Budapest accusa: "Fallito attentato al TurkStream è parte di attacchi ucraini"
L'Ungheria denuncia il tentato sabotaggio del gasdotto TurkStream accusando implicitamente l'Ucraina: "Il fallito attentato terroristico contro il gasdotto TurkStream si inserisce nella serie di attacchi ucraini delle ultime settimane", afferma il ministro degli Esteri Péter Szijjarto, citato su X dal portavoce del governo Zoltán Kovács. In precedenza si era appreso che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha comunicato al premier ungherese Victor Orban il ritrovamento di due zaini con esplosivo vicino al Balkan Stream, estensione del gasdotto TurkStream che trasporta gas russo verso Serbia e Ungheria. Ora le parole di Szijjarto chiamano in causa Kiev. Al termine del consiglio nazionale di difesa convocato già per quest'oggi sulla vicenda, il governo ungherese ha annunciato di aver deciso di porre sotto protezione militare la sezione nazionale del gasdotto, dal confine con la Serbia a quello con la Slovacchia, dopo consultazioni con partner energetici serbi, turchi e russi. "Abbiamo concordato che il gasdotto deve essere protetto con maggiore decisione che mai, poiché gli attacchi stanno diventando più frequenti", ha aggiunto Szijjártó. Secondo il ministro il tentativo di sabotaggio è "un attacco molto grave contro la nostra sovranità". "Proteggeremo l'Ungheria e il suo approvvigionamento energetico", ha aggiunto.
Zelensky a Damasco: "Interesse a scambiare esperienze militari e di sicurezza"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Damasco per colloqui con il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa. I due leader - scrive Zelensky su X - hanno "concordato di lavorare insieme per portare maggiore sicurezza e maggiori opportunità di sviluppo alle nostre società. Abbiamo discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio. Abbiamo anche esaminato le circostanze della guerra della Russia contro l'Ucraina e sono grato per il sostegno. C'è un forte interesse per lo scambio di esperienze militari e di sicurezza. Apprezzo le parole di rispetto per il nostro popolo". Zelensky ha poi aggiunto che sul tavolo si è anche discusso del "ruolo dell'Ucraina come fornitore affidabile di prodotti alimentari e delle opportunità congiunte per rafforzare la sicurezza alimentare in tutta la regione. Comprendiamo molto bene le sfide energetiche e infrastrutturali che la Siria sta affrontando attualmente. Siamo pronti a lavorare insieme per ampliare le opportunità per entrambi i nostri Paesi e per i loro popoli".
Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale. VIDEO
Media: "Due morti in un attacco di droni ucraini contro nave che trasportava grano"
Due persone sono morte in un attacco di droni ucraini contro una nave mercantile che trasportava grano, affondata nel Mar d'Azov. Lo ha riferito all'agenzia Tass un portavoce dei servizi di emergenza della regione di Kherson, precisando che l'imbarcazione è affondata a circa 480 chilometri a nord di Kerch. "La nave mercantile Volga-Balt, con 11 membri di equipaggio, trasportava grano. Si trovava a circa 480 chilometri a nord di Kerch. Due persone sono morte in un attacco di droni", ha dichiarato. Le altre nove persone sono riuscite ad abbandonare l'imbarcazione. Sono state ritrovate sulla costa della regione di Kherson. I primi a soccorrere i marinai sono stati gli abitanti del luogo, che li hanno accolti e assistiti fino all'arrivo dei servizi di emergenza.
Zelensky: "La Russia aiuta l'Iran a lanciare attacchi"
Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha fornito all'Iran informazioni con localizzazioni satellitari su oltre 50 siti energetici israeliani. "La Russia aiuta l'Iran a lanciare attacchi. Si tratta di infrastrutture civili senza alcuno scopo militare", ha scritto su Telegram il presidente ucraino. "Questo ci ricorda la vita sotto i bombardamenti russi in Ucraina , quando prendono di mira la nostra rete elettrica o i sistemi di approvvigionamento idrico", ha aggiunto.
L'ombra di un nuovo Russiagate sulle elezioni in Ungheria
Con l'opposizione guidata da Magyar data in forte vantaggio dai sondaggi, si seguono notizie e indiscrezioni sui tentativi del Cremlino di alterare l'esito del voto con fake news e campagne diffamatorie.
L'ombra di un nuovo Russiagate sulle elezioni in UngheriaVai al contenuto
Zelensky arrivato a Damasco, incontro con al-Sharaa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Damasco per colloqui con il suo omologo siriano Ahmed al-Sharaa, secondo quanto riferito da un alto funzionario all'Afp. L'aereo del leader ucraino è atterrato nella capitale siriana per una visita incentrata sulla cooperazione tra i due Paesi e sulla situazione della sicurezza nella regione. Zelensky è accompagnato dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.
Papa Leone: "Chi ha potere di scatenare guerre scelga la pace". VIDEO
Ucraina, Mosca: "Droni Kiev colpiscono oleodotto nei pressi porto Primorsk"
L’Ucraina ha colpito con droni un oleodotto nei pressi del porto russo strategico di Primorsk, sul Mar Baltico. Lo hanno riferito le autorità russe, secondo cui non si registrano danni rilevanti né vittime. Il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha inizialmente dichiarato che "detriti di droni abbattuti hanno danneggiato una porzione di oleodotto vicino al porto di Primorsk", precisando che era in corso una "bruciatura controllata" della sezione interessata. Successivamente, lo stesso Drozdenko ha affermato che "secondo le ultime informazioni, l’oleodotto nella zona di Primorsk non è stato danneggiato", spiegando che la perdita di petrolio era stata causata "dall’impatto di schegge su uno dei serbatoi". Da parte ucraina, il comandante delle forze di droni Robert Brovdi ha rivendicato l’attacco, sostenendo che Kiev "ha colpito ancora una volta il porto Transneft di Primorsk" e che un altro raid ha preso di mira una raffineria del gruppo Lukoil nella regione di Nizhny Novgorod.
Il Papa: "Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace"
"Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo!". E' l'appello che il Papa ha rivolto ai grandi della terra nella benedizione Urbi et Orbi.
Papa: "Sabato 11 veglia per pace, tacciano armi e cambino cuori"
"La pace che Gesu' ci consegna non e' quella che si limita a fare tacere delle armi, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi! Convertiamoci alla pace di Cristo! Facciamo udire il grido di pace che sgorga dal cuore! Per questo, invito tutti a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui in piazza san Pietro il prossimo sabato, 11 aprile". E' l'appello di Papa Leone XIV rivolto dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro durante il Messaggio Urbi et Orbi.
Iran, Zelensky: "Mosca ha fornito dati su rete elettrica Israele"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di passare all'Iran dati utili a bombardare obbiettivi in Israele. "La Russia ha fornito all'Iran dati di ricognizione satellitare sulla rete elettrica israeliana, in totale circa 50-53 obiettivi", ha scritto su Telegram, "si tratta di infrastrutture civili prive di qualsiasi destinazione militare".
Ucraina, Zelensky: "Ritiro pericoloso. Russi giocano con Trump"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e' tornato ad accusare la Russia di non volere realmente negoziare una pace e dunque ha escluso ogni ipotesi di ritiro come chiesto da Mosca. "Il problema con i russi e' che amano parlare di compromessi, ma non li accettano mai. Parlano solo il linguaggio degli ultimatum", ha scritto su Telegram. "Vogliono che ci ritiriamo dal territorio che controlliamo. Ma questa richiesta si spiega con le loro enormi perdite", ha spiegato, "non possiamo ritirarci, avrebbe rischi enormi per noi. La Russia rafforzera' le sue posizioni in Ucraina e iniziera' a prepararsi per un'ulteriore occupazione". Dunque, ha insistito, "mentono e giocano i loro giochi con il presidente Trump. Sono convinto al cento per cento che i russi vogliano occuparci completamente. Ecco perche' dobbiamo fermarli, ottenere un cessate il fuoco, stabilire garanzie di sicurezza affidabili e poi spostare tutto questo sul piano diplomatico".
Papa: "Preghiere per popoli dilaniati da guerra e per i poveri"
Una preghiera "per i popoli dilaniati dalla guerra" e "per coloro che soffrono a causa della poverta'". Sono due tra le preghiere dei fedeli lette durante la messa di Pasqua presieduta da Papa Leone sul sagrato della Basilica di San Pietro. La prima preghiera, in lingua cinese: "Le Nazioni vedano cessati i conflitti che accrescono l'odio e promessa la pace su tutta la terra". La seconda in lingua portoghese: "I poveri e i bisognosi siano garantiti da un'equa distribuzione di tutte le risorse e assicurate del necessario per una vita dignitosa".
Papa: "Oggi abbiamo bisogno di speranza, ci sia pace nel mondo"
"La Pasqua e' la nuova creazione operata dal Signore Risorto, e' un nuovo inizio, e' la vita finalmente resa eterna dalla vittoria di Dio sull'antico Avversario. Di questo canto di speranza oggi abbiamo bisogno. E siamo noi, risorti con Cristo, che dobbiamo portarlo per le strade del mondo". Lo ha sottolineato Papa Leone XIV nell'omelia della messa di Pasqua. "Corriamo allora come Maria di Magdala, annunciamolo a tutti, portiamo con la nostra vita la gioia della risurrezione, perche' dovunque aleggia ancora lo spettro della morte possa splendere la luce della vita", ha esortato il Pontefice. "Cristo, nostra Pasqua, ci benedica e doni la sua pace al mondo intero!", ha concluso.
Papa: "Vediamo ferite mondo, grido dolore di guerra e soprusi"
"Anche fuori di noi, la morte e' sempre in agguato. La vediamo presente nelle ingiustizie, negli egoismi di parte, nell'oppressione dei poveri, nella scarsa attenzione verso i piu' fragili". Cosi' Papa Leone XIV nell'omelia della messa di Pasqua presieduta sul sagrato della Basilica di San Pietro nella quale ha esortato a non lasciarsi minacciare dal potere della morte, dentro e fuori di noi. La morte, fuori di noi, "e' sempre in agguato". "La vediamo nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i piu' deboli, per l'idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra che uccide e distrugge", ha aggiunto il Pontefice.
Governo Ucraina: "Delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile"
Una delegazione statunitense guidata dall'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e dal genero del presidente Jared Kushner ha in programma di visitare Kiev dopo il 12 aprile. Lo ha annunciato il capo dell'ufficio del presidente, Kyrylo Budanov, in una dichiarazione rilasciata a Bloomberg, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo lui, la delegazione che dovrebbe arrivare a Kiev dopo Pasqua potrebbe includere anche il senatore repubblicano Lindsey Graham. "Kushner, Witkoff, Graham: sono loro quelli che stanno aspettando. Chi altro ci sarà, lo vedremo", ha detto. I negoziatori stanno attualmente discutendo il livello di garanzie di sicurezza che gli Stati Uniti dovrebbero fornire e assicurare all'Ucraina nel caso in cui la Russia riprendesse i suoi attacchi. Budanov ha suggerito che Kiev potrebbe ottenere maggiori garanzie di sicurezza dopo la visita della delegazione americana. "Abbiamo definito da tempo ciò che vogliamo. Credo che verrà realizzato a breve. Cosa succederà dopo è un'altra questione. Ma in termini di garanzie di sicurezza, abbiamo certamente fatto progressi: abbiamo già fatto passi avanti", ha sottolineato.
Guerra colpisce anche cani e gatti, abbandonati o intrappolati
Da ormai quattro anni il mondo è attraversato da diverse guerre, dall’Ucraina fino al Golfo Persico. E a fianco del tragico bilancio di vite umane provocato da questi conflitti, a soffrire delle conseguenze sono anche gli animali domestici come cani e gatti. A occuparsi di loro sono decine di volontari e associazioni che, pur in contesti di guerra, portano avanti un lavoro rischioso per aiutare questi animali intrappolati tra le macerie o comunque colpiti dalle crisi umanitarie in corso. Attività che, hanno spiegato i volontari, vengono svolte non solo per salvare le loro vite ma anche per sostenere le famiglie traumatizzate dalla guerra per le quali cani e gatti sono fonte di conforto emotivo.
Guerra colpisce anche cani e gatti, abbandonati o intrappolatiVai al contenuto
Mosca: "Oleodotto vicino al Baltico danneggiato da droni ucraini"
Un oleodotto vicino al porto russo di Primorsk, situato nei pressi del confine con la Finlandia, è stato danneggiato da un attacco di droni ucraini: lo hanno riferito le autorità russe nelle prime ore di domenica. "Dei detriti (di droni abbattuti) hanno danneggiato una porzione di un oleodotto vicino al porto di Primorsk", ha detto via Telegram il governatore Alexandre Drozdenko, senza precisare entità e natura dei danni. Le difese antiaeree russe hanno distrutto 19 droni e non sono state segnalate vittime, secondo le autorità russe. Il porto di Primorsk si trova tra il confine con la Finlandia e San Pietroburgo. A marzo, un precedente attacco di droni aveva provocato un incendio in un serbatoio di carburante, con Kiev che aveva affermato di aver preso di mira un terminal petrolifero. Attacchi ucraini sono già stati registrati in questa regione russa, che tuttavia finora non ha rappresentato un fronte principale del conflitto in Ucraina iniziato nel febbraio 2022
Ucraina, Mosca: Kiev ha danneggiato oleodotto vicino Primorsk
Le autorita' russe hanno accusato l'Ucraina di avere danneggiato, in un attacco condotto con droni, un oleodotto vicino al porto baltico di Primorsk. Le difese aeree russe hanno abbattuto 19 droni nella regione di Leningrado e detriti di uno di loro "hanno danneggiato una sezione del gasdotto vicino al porto di Primorsk e c'e' un incendio", ha dichiarato il governatore regionale Alexander Drozdenko su Telegram. Non vi sono state vittime.
Zelensky con Erdogan: 'cooperazione in materia di sicurezza, discussi progetti su gas'
"Durante un incontro a Istanbul con il Presidente della Turchia Erdogan, abbiamo discusso delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi, nonché della situazione in Europa e in Medio Oriente. È fondamentale che azioni congiunte e coordinate rafforzino la protezione della vita e contribuiscano a garantire maggiore sicurezza alle persone in ogni parte del mondo. Abbiamo concordato nuove misure di cooperazione in materia di sicurezza". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ciò riguarda principalmente i settori in cui possiamo supportare la Turchia: competenze, tecnologia ed esperienza. Vi è una solida disponibilità politica a collaborare e i nostri team definiranno i dettagli nei prossimi giorni". "Abbiamo discusso di misure concrete per la realizzazione di progetti congiunti nello sviluppo delle infrastrutture del gas, nonché di opportunità per lo sviluppo congiunto di giacimenti di gas. Sono grato al Presidente e al popolo turco per il loro costante sostegno alla nostra indipendenza e integrità territoriale. Apprezziamo la nostra stretta collaborazione di lunga data, che ci consente di lavorare a progetti di grande importanza in grado di rafforzare l'intera regione", ha concluso.
Media Ucraina, 'droni colpiscono raffineria Lukoil in territorio russo'
Secondo quanto riportato da alcuni canali Telegram russi, droni ucraini avrebbero colpito la raffineria di petrolio Lukoil nella città russa di Kstovo nella notte. Lo scrive il Kyiv Independent. Foto e video pubblicati sui social media sembrano mostrare grandi fiammate che si sprigionano dalla raffineria. Una forte esplosione è stata vista illuminare il cielo notturno sopra quella che si presume essere la raffineria Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez nell'oblast' di Novgorod, in Russia. L'ultimo attacco arriva mentre i funzionari ucraini hanno riconosciuto che gli alleati stranieri hanno chiesto a Kiev di sospendere gli attacchi con i droni contro le raffinerie di petrolio russe, dato che la guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran sta facendo aumentare i prezzi del carburante in tutto il mondo. "Rispondiamo diplomaticamente. Stiamo ricevendo alcuni segnali in tal senso", ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Budanov a Bloomberg in un'intervista pubblicata ieri, senza specificare quali paesi avessero chiesto all'Ucraina di sospendere gli attacchi. Alcuni canali Telegram russi locali hanno segnalato l'arrivo di droni ucraini prima degli attacchi. Le autorità russe non hanno ancora commentato l'attacco. Il Kyiv Independent non è stato in grado di verificare le notizie. L'esercito ucraino non ha ancora commentato il presunto attacco. La raffineria, già bersaglio di attacchi ucraini, si trova a circa 800 chilometri dal confine ucraino.
Droni russi contro Odessa, 'incendi e persone ferite'
A seguito di un attacco di droni russi, sono scoppiati incendi in un quartiere di Odessa e diverse persone sono rimaste ferite. Lo ha annunciato il funzionario di Odessa Serhiy Lysak, secondo quanto riportato da Ukrinform. "A seguito di un attacco nemico alla città, in uno dei quartieri alcune auto e il balcone di un edificio residenziale hanno preso fuoco", ha scritto. Secondo i dati preliminari, due persone sono rimaste ferite.