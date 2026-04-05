Zelensky a Damasco: "Interesse a scambiare esperienze militari"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Damasco per colloqui con il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa. I due leader - scrive Zelensky su X - hanno "concordato di lavorare insieme per portare maggiore sicurezza e maggiori opportunità di sviluppo alle nostre società. Abbiamo discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio. Abbiamo anche esaminato le circostanze della guerra della Russia contro l'Ucraina e sono grato per il sostegno"

Lo stesso leader di Kiev è tornato ad accusare la Russia di non volere realmente negoziare una pace e ha escluso ogni ipotesi di ritiro come chiesto da Mosca. "Il problema con i russi è che amano parlare di compromessi, ma non li accettano mai. Mentono e giocano i loro giochi con il presidente Trump”, ha riferito.

A seguito di un attacco di droni russi, sono scoppiati incendi in un quartiere di Odessa e diverse persone sono rimaste ferite. Droni ucraini avrebbero colpito la raffineria di petrolio Lukoil nella città russa di Kstovo nella notte. Un oleodotto vicino al porto russo di Primorsk, situato nei pressi del confine con la Finlandia, è stato danneggiato da un attacco di droni ucraini: lo hanno riferito le autorità russe nelle prime ore di domenica.

Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump, dovrebbero visitare Kiev il 12 aprile per far ripartire i negoziati di pace con la Russia, al momento sospesi.

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