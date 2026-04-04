Ucraina, Erdogan vede Zelensky: "Pronti a mediare con Mosca"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto il presidnete ucraino Volodymyr Zelensky nel Palazzo Dolmabahce di Istanbul. Un faccia a faccia durato più di due ore durante il quale, fa sapere l'ufficio della presidenza turca, si è parlato della ricerca di una mediazione per la pace tra Kiev e Mosca, ma anche di temi legati agli sviluppi in ambito internazionale. "Il presidente Erdogan ha ribadito il sostegno della Turchia a un negoziato con la Russia e la disponibilità di Istanbul come luogo di trattative per porre fine al conflitto e portare la pace e stabilità di cui l'intera regione necessita". Ucraina e Turchia hanno concordato "nuove misure di cooperazione" nella sicurezza e nelle infrastrutture energetiche, ha scritto Zelensky su X al termine dell'incontro.

Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump, dovrebbero visitare Kiev il 12 aprile per far ripartire i negoziati di pace con la Russia, al momento sospesi. Lo ha dichiarato a Bloomberg il consigliere presidenziale ucraino Kyrylo Budanov.

Cinque morti e 19 feriti, tra cui una ragazza di 14 anni: è il bilancio di un raid russo condotto con droni contro Nikopol, nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito su telegram il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, secondo cui tra le vittime si contano tre donne e due uomini. Nella città di Kherson, nell'Ucraina meridionale, una donna è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un raid aereo russo contro una fermata dei mezzi pubblici, secondo quanto riferito dal governatore regionale Oleksandr Prokudin. Sei persone, tra cui una bambina di 11 anni, sono rimaste ferite anche in raid aerei sulla città nord-orientale di Kharkiv, secondo le autorità locali.

Sabato mattina a Kiev è risuonata la sirena antiaerea. L'allarme è scattato a causa di una minaccia proveniente da un drone, dopodiché si sono udite attività di difesa aerea nella capitale.

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