Ucraina, Erdogan vede Zelensky: "Pronti a mediare con Mosca"

A Istanbul, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Durante il colloquio, Erdogan "ha ribadito il sostegno della Turchia a un negoziato con la Russia e la disponibilità di Istanbul come luogo di trattative per porre fine al conflitto". 5 morti in un raid russo condotto con droni a Nikopol. A Kherson una donna è stata uccisa in un raid aereo russo contro una fermata dei mezzi pubblici. Prevista visita Witkoff e Kushner a Kiev il 12 aprile
in evidenza
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto il presidnete ucraino Volodymyr Zelensky nel Palazzo Dolmabahce di Istanbul. Un faccia a faccia durato più di due ore durante il quale, fa sapere l'ufficio della presidenza turca, si è parlato della ricerca di una mediazione per la pace tra Kiev e Mosca, ma anche di temi legati agli sviluppi in ambito internazionale. "Il presidente Erdogan ha ribadito il sostegno della Turchia a un negoziato con la Russia e la disponibilità di Istanbul come luogo di trattative per porre fine al conflitto e portare la pace e stabilità di cui l'intera regione necessita". Ucraina e Turchia hanno concordato "nuove misure di cooperazione" nella sicurezza e nelle infrastrutture energetiche, ha scritto Zelensky su X al termine dell'incontro.
Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump, dovrebbero visitare Kiev il 12 aprile per far ripartire i negoziati di pace con la Russia, al momento sospesi. Lo ha dichiarato a Bloomberg il consigliere presidenziale ucraino Kyrylo Budanov.
Cinque morti e 19 feriti, tra cui una ragazza di 14 anni: è il bilancio di un raid russo condotto con droni contro Nikopol, nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito su telegram il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, secondo cui tra le vittime si contano tre donne e due uomini. Nella città di Kherson, nell'Ucraina meridionale, una donna è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un raid aereo russo contro una fermata dei mezzi pubblici, secondo quanto riferito dal governatore regionale Oleksandr Prokudin. Sei persone, tra cui una bambina di 11 anni, sono rimaste ferite anche in raid aerei sulla città nord-orientale di Kharkiv, secondo le autorità locali.
Sabato mattina a Kiev è risuonata la sirena antiaerea. L'allarme è scattato a causa di una minaccia proveniente da un drone, dopodiché si sono udite attività di difesa aerea nella capitale.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
- Ue, al via da oggi 18 marzo lo stop graduale al gas russo: cosa significa e scenari
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpire
Il ministero della Difesa russo ha ufficializzato il 30 dicembre 2025 che il sistema missilistico Oreshnik è entrato formalmente in servizio in Bielorussia. Una conferma di quanto rivelato alla Reuters da due ricercatori statunitensi che qualche giorno fa hanno scoperto, studiando le immagini satellitari, che Mosca stava installando i nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale. La stessa arma è stata poi utilizzata tra l'8 e il 9 gennaio per colpire Leopoli. Ma di cosa si tratta?
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpireVai al contenuto
Ucraina: chi è Kyrylo Budanov, il nuovo braccio destro di Zelensky
Definito l'uomo "senza sorriso", era sconosciuto al pubblico quando fu nominato capo del servizio di intelligence militare GUR nell'agosto 2020. Originario di Kiev, Kyrylo "ha esperienza specialistica nei settori bellici e la forza sufficiente per produrre risultati", ha detto il presidente ucraino.
Ucraina: chi è Kyrylo Budanov, il nuovo braccio destro di ZelenskyVai al contenuto
Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischia
L'attacco di Stati Uniti e Israle contro l’Iran e la destabilizzazione nei Paesi del Golfo rischia di avere effetti che si estendono molto più in là del Medio Oriente dal punto di vista geopolitico, arrivando fino a Russia, Ucraina e Cina. Kiev non nasconde i suoi timori: teme di restare intrappolata nella tela Trump-Putin e indebolita dal dirottamento di risorse diplomatico-militari americane nella zona mediorientale. I missili che vengono rapidamente consumati sono poi gli stessi che servono anche per difendere Taiwan dalle mire di Pechino: ci vorrà molto tempo per ripristinarli.
Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischiaVai al contenuto
Bullet, cos’è il drone ucraino in grado di abbattere missili shahed
Prodotti da General Cherry, questi droni costano circa 2mila dollari e riescono a intercettare obiettivi aerei, dal costo di quasi 50mila dollari, che si muovono fino a 230-250 km/h. Facilmente manovrabile a distanza e con capacità di riconoscimento del bersaglio fino a 600 metri, il drone Bullet si presenta come un importante alleato per le Forze armate ucraine.
Bullet, cos’è il drone ucraino in grado di abbattere missili shahedVai al contenuto
Putin ha bisogno dei soldi degli oligarchi per continuare la guerra?
Mosca cerca nuove risorse per sostenere lo sforzo bellico. Secondo indiscrezioni, il presidente russo avrebbe chiesto agli oligarchi di contribuire direttamente alle spese militari. Una richiesta che segnala tensioni nelle finanze della Russia nonostante l’allentamento delle sanzioni. Sul campo, però, la situazione resta incerta e i progressi limitati e il conflitto appare destinato a durare ancora a lungo.
Putin ha bisogno dei soldi degli oligarchi per continuare la guerra?Vai al contenuto
Guerra colpisce anche cani e gatti, abbandonati o intrappolati
Da ormai quattro anni il mondo è attraversato da diverse guerre, dall’Ucraina fino al Golfo Persico. E a fianco del tragico bilancio di vite umane provocato da questi conflitti, a soffrire delle conseguenze sono anche gli animali domestici come cani e gatti. A occuparsi di loro sono decine di volontari e associazioni che, pur in contesti di guerra, portano avanti un lavoro rischioso per aiutare questi animali intrappolati tra le macerie o comunque colpiti dalle crisi umanitarie in corso. Attività che, hanno spiegato i volontari, vengono svolte non solo per salvare le loro vite ma anche per sostenere le famiglie traumatizzate dalla guerra per le quali cani e gatti sono fonte di conforto emotivo.
Guerra colpisce anche cani e gatti, abbandonati o intrappolatiVai al contenuto
Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per la difesa'
Secondo il Financial Times, almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato a Putin la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa del Paese per sostenere la guerra. Secondo il Guardian, lo scorso anno la spesa per la difesa del Cremlino è aumentata del 42%. Intanto, Zelensky ha annunciato "progressi delle forze ucraine nelle zone meridionali della linea del fronte", mentre crescono i timori di Kiev per un possibile dirottamento delle armi Usa in Iran.
Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per la difesa'Vai al contenuto
Ucraina: prevista visita Witkoff e Kushner a Kiev il 12 aprile
Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump, dovrebbero visitare Kiev il 12 aprile per far ripartire i negoziati di pace con la Russia, al momento sospesi. Lo ha dichiarato a Bloomberg il consigliere presidenziale ucraino Kyrylo Budanov. "L'incontro potrebbe avvenire poco dopo Pasqua, il 12 aprile", ha spiegato Budanov. La visita, se confermata, sarebbe la prima di Witkoff e Kushner nella capitale ucraina in veste ufficiale.
Lega: "Riconsiderare le forniture di petrolio e gas dalla Russia"
Il governo italiano è in prima linea per aiutare famiglie e imprese in un grave momento di crisi internazionale, ma è necessario che anche Bruxelles faccia la propria parte in modo rapido, concreto ed efficace. L'Europa riconsideri le forniture di petrolio e gas dalla Russia". E' quanto scritto in una nota della Lega.
Guerra Ucraina, Erdogan incontra Zelensky. VIDEO
Guerra Ucraina, Erdogan incontra Zelensky | Video Sky - Sky TG24Vai al contenuto
Zelensky da Erdogan: "Accordi su sicurezza e gas"
Ucraina e Turchia hanno concordato "nuove misure di cooperazione" nella sicurezza e nelle infrastrutture energetiche. Lo rende noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al termine della sua visita a Istanbul dove ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Abbiamo concordato nuove misure di cooperazione in materia di sicurezza. Cio' riguarda principalmente i settori in cui possiamo supportare la Turchia: competenze, tecnologia ed esperienza. Vi e' una solida disponibilita' politica a collaborare e i nostri team definiranno i dettagli nei prossimi giorni", ha spiegato su X. "Abbiamo discusso di misure concrete per l'attuazione di progetti congiunti nello sviluppo delle infrastrutture del gas, nonche' delle opportunita' di sviluppo congiunto dei giacimenti di gas", ha aggiunto. "Sono grato al presidente e al popolo turco per il loro costante sostegno alla nostra indipendenza e integrita' territoriale. Apprezziamo la nostra stretta collaborazione di lunga data, che ci consente di lavorare a progetti di grande importanza in grado di rafforzare l'intera regione", ha concluso Zelensky.
Raid russo su fermata dei bus a Kherson, uccisa una donna e altre due ferite
Nella città di Kherson, nell'Ucraina meridionale, una donna è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un raid aereo russo contro una fermata dei mezzi pubblici, secondo quanto riferito dal governatore regionale Oleksandr Prokudin. Sei persone, tra cui una bambina di 11 anni, sono rimaste ferite anche in raid aerei sulla città nord-orientale di Kharkiv, secondo le autorità locali.
Iran: premier slovacco all'Ue, rimuovere sanzioni energia russa
Il primo ministro slovacco, Robert Fico, ha affermato che l'Unione europea dovrebbe porre fine alle sanzioni su petrolio e gas russi, ripristinare i flussi dell'oleodotto Druzhba e rilanciare il dialogo con Mosca per affrontare la crisi energetica aggravata dalla guerra in Iran. In una dichiarazione diffusa dopo un colloquio con il premier ungherese Viktor Orban, Fico ha sostenuto la necessita' di garantire agli Stati membri l'accesso a tutte le fonti energetiche disponibili, inclusa la Russia, per compensare le carenze di approvvigionamento. Le posizioni di Bratislava e Budapest restano isolate all'interno dell'Ue, dove la maggioranza dei Paesi ha ridotto o interrotto i rapporti energetici con Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina.
Ucraina, Erdogan vede Zelensky: "Pronti a mediare con Mosca"
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto il presidnete ucraino Volodymyr Zelensky nel Palazzo Dolmabahce di Istanbul. Un faccia a faccia durato piu' di due ore durante il quale, fa sapere l'ufficio della presidenza turca, si e' parlato della ricerca di una mediazione per la pace tra Kiev e Mosca, ma anche di temi legati agli sviluppi in ambito internazionale. "Il presidente Erdogan ha ribadito il sostegno della Turchia a un negoziato con la Russia e la disponibilita'' di Istanbul come luogo di trattative per porre fine al conflitto e portare la pace e stabilita' di cui l'intera regione necessita", si legge nel comunicato emesso dalla presidenza turca. Impegno ribadito anche per rendere sicura la navigazione del Mar Nero e il passaggio di gasdotti funestata negli ultimi mesi da attacchi di droni a navi. "La Turchia da' grande importanza alla sicurezza delle navi in navigazione nel Mar Nero e alla sicurezza degli impianti energetici", si legge. Il comunicato specifica anche "la soddisfazione" di Erdogan per il miglioramento delle relazioni tra l'Ucraina e i Paesi del Golfo Persico.
Erdogan a Zelensky: "Sostegno della Turchia ai negoziati continuerà"
Erdogan ha detto a Zelensky che il sostegno della Turchia ai negoziati tra Ucraina e Russia continuerà, riferisce l’ufficio di Erdogan.
Trump: "Nato partner gravemente indebolito ed estremamente inaffidabile"
Donald Trump torna ad accattare la Nato, prendendo di mira un errore che a suo dire avrebbe fatto il New York Times sulla descrizione della sigla dell'Alleanza Atlantica, a pochi giorni dall'incontro di mercoledì alla Casa Bianca tra il tycoon e il segretario generale Mark Rutte. "Il 'New York Times in declino' - la cui mancanza di credibilità, insieme ai costanti attacchi basati su 'Fake News' contro il vostro Presidente preferito, ha causato un crollo assoluto della sua diffusione - ha definito il nostro 'partner' gravemente indebolito ed estremamente inaffidabile, la Nato, come la 'North American Treaty Organization'", ha scritto il tycoon in un post. "Il nome corretto è 'North Atlantic Treaty Organization'": un errore davvero interessante! Gli standard di assunzione e di formazione presso il Nyt sono crollati drasticamente. Riportate in auge il motto "ALL THE NEWS THAT'S FIT TO PRINT" e "Make America Great Again"! , ha concluso Trump.
Zelensky da Erdogan per colloqui su sicurezza e cessate il fuoco
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Istanbul per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere di cooperazione e sicurezza in Medio Oriente e in Ucraina. In un messaggio pubblicato su X, Zelensky ha spiegato che Kiev punta a rafforzare la cooperazione con Ankara per "proteggere le vite, promuovere la stabilità e garantire la sicurezza" in Europa e nella regione. "Gli sforzi congiunti - afferma Zelensky nel messaggio - producono sempre i migliori risultati". Fonti ucraine indicano che i colloqui riguarderanno la cooperazione sulla sicurezza in senso ampio, inclusa la difesa aerea. Secondo la presidenza turca, l’incontro affronterà anche la situazione regionale e gli sforzi per un cessate il fuoco duraturo, nel quadro del cosiddetto processo di Istanbul. Il vertice arriva dopo una telefonata tra Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin, che hanno discusso della crisi in Medio Oriente e della sicurezza nel Mar Nero. Kiev mira inoltre a valorizzare la propria esperienza nella difesa contro droni di tipo iraniano.
Mosca, coniugi e loro bimbo 8 anni morti in raid Kiev
Una coppia e il loro figlio di 8 anni sono morti in un attacco di droni delle forze ucraine sul villaggio di Mikhailovka, nella Repubblica Popolare di Lugansk. Lo ha riferito il governatore del Lugansk. "Le Forze Armate ucraine hanno attaccato abitazioni civili nel villaggio di Mikhailovka, nel distretto di Kremennaya. E' scoppiato un incendio e anche se i soccorritori sono arrivati prontamente sul luogo dell'incidente, un'intera famiglia è morta", ha scritto Leonid Pasechnik sul suo canale Max.
Zelensky arrivato ad Istanbul per colloqui con Erdogan
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Istanbul per colloqui con il presidente turco Tayyip Erdogan. Lo ha dichiarato oggi il portavoce dello stesso leader ucraino. Il portavoce ha anche riferito ai giornalisti che Zelenskyy incontrerà il Patriarca Bartolomeo, la più alta autorità religiosa della Chiesa ortodossa.
Ucraina, raid russo su Nikopol: 5 morti e 19 feriti
E' di cinque morti e 19 feriti, tra cui una ragazza di 14 anni, il bilancio di un raid russo condotto con droni contro Nikopol, nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito su telegram il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, secondo cui tra le vittime si contano tre donne e due uomini.
Zelensky: "Dalla Russia escalation di Pasqua invece del cessate il fuoco"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di aver scelto "l'escalation pasquale" anziché un cessate il fuoco per la Pasqua, dopo che la Russia ha condotto un altro attacco su larga scala con droni e missili contro l'Ucraina, causando numerose vittime. Lo riporta il sito della britannica Bbc. Sei civili sono rimasti uccisi e altri 40 feriti a seguito del lancio di centinaia di droni e missili da parte della Russia in tutto il Paese. Gli attacchi diurni di grande portata, un tempo rari, sono in aumento. Zelensky si è detto d'accordo con una valutazione dell'intelligence britannica secondo la quale la situazione sul fronte orientale è la "più favorevole" per l'Ucraina da 10 mesi, per il rallentamento, presunto, dell'avanzata delle truppe russe.
Il Giappone prepara una missione d'affari a Mosca per maggio
Tokyo esplora un possibile riavvicinamento con Mosca sul piano economico, in un contesto segnato dall'impennata dei prezzi energetici e dall'incertezza sugli approvvigionamenti. Secondo fonti a conoscenza del dossier citate dall'agenzia Kyodo, il governo giapponese starebbe pianificando l'invio di una delegazione economica nella capitale russa già a maggio, con l'obiettivo di mantenere aperti canali di dialogo in vista di una futura normalizzazione dei rapporti. L'iniziativa, ancora in fase preliminare, si inserisce in una strategia volta a preservare interessi industriali e energetici ritenuti sensibili per l'economia nipponica. In questa direzione il governo ha contattato almeno cinque grandi trading house, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Itochu Corp. Sumitomo Corp e Marubeni Corp, e la compagnia di navigazione Mitsui O.S.K. Lines per partecipare alla missione, chiedendo la presenza di alti dirigenti. Tra i temi all'ordine del giorno potrebbe figurare anche l'approvvigionamento di greggio russo, con l'iniziativa che rischia però di suscitare polemiche, dato che l'invasione russa dell'Ucraina prosegue e restano in vigore le sanzioni economiche decise da Tokyo e dall'Occidente. Secondo fonti del settore, il mantenimento di canali minimi di dialogo con funzionari governativi e dirigenti d'impresa russi è considerato strategico. Mitsubishi Corp e Mitsui & Co.detengono partecipazioni rilevanti nel progetto Sakhalin 2 per lo sviluppo di petrolio e gas naturale nell'Estremo Oriente russo, guidato dal colosso energetico statale Gazprom. Nonostante il progetto sia soggetto a sanzioni statunitensi, il Giappone beneficia di un'esenzione che gli consente di continuare a ricevere forniture di gas naturale liquefatto (Lng). Mitsui O.S.K. Lines gestisce navi cisterna rompighiaccio per il trasporto del gas russo nel Mar Glaciale Artico, e il presidente Takeshi Hashimoto presiede il Comitato per la cooperazione economica Giappone-Russia della Keidanren, la federazione delle imprese nipponiche.
Dall’Ucraina all’Iran, così i droni hanno cambiato la guerra
L'accelerazione c'è stata nel 2024 sul fronte ucraino. Il cambiamento portato dai droni è copernicano: minano, uccidono, distruggono e sono il segnale tangibile di un modo di combattere che sarà sempre più robotico.
Dall’Ucraina all’Iran, così i droni hanno cambiato la guerraVai al contenuto
Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per la difesa'
Secondo il Financial Times, almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato a Putin la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa del Paese per sostenere la guerra. Secondo il Guardian, lo scorso anno la spesa per la difesa del Cremlino è aumentata del 42%. Intanto, Zelensky ha annunciato "progressi delle forze ucraine nelle zone meridionali della linea del fronte", mentre crescono i timori di Kiev per un possibile dirottamento delle armi Usa in Iran.
Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per la difesa'Vai al contenuto
L'ombra di un nuovo Russiagate sulle elezioni in Ungheria
Con l'opposizione guidata da Magyar data in forte vantaggio dai sondaggi, si seguono notizie e indiscrezioni sui tentativi del Cremlino di alterare l'esito del voto con fake news e campagne diffamatorie.
L'ombra di un nuovo Russiagate sulle elezioni in UngheriaVai al contenuto
Un morto e quattro feriti gravi nella regione di Rostov
L'attacco della notte, condotto anche con missili, ha causato un morto e quattro feriti gravi nella regione di Rostov, nel sud della Russia, ha dichiarato il governatore della regione. Una nave mercantile è stata poi danneggiata dai droni nella città portuale di Taganrog, nel Mar d'Azov dove alcuni feriti sono in "condizioni critiche". Detriti di droni caduti hanno anche colpito una nave mercantile battente bandiera straniera sempre nel Mar d'Azov.
Attacco di droni in Russia, colpiti siti e industrie
Strutture di difesa e industria chimica nelle città russe di Taganrog e Tolyatti sarebbero state colpite nella notte da un attacco di droni ucraini. E' quanto si legge su Kyiv Independent che cita canali Telegram russi. A Tolyatti, video pubblicati sui social media mostrano incendi nell'area degli impianti chimici Togliattikauchuk e KuibyshevAzot, situati vicini nell'oblast di Samara che si trova a circa 750 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia. Sempre fonti russe hanno riferito che diversi droni hanno colpito l'area, causando incendi in impianti industriali, anche se l'entità completa dei danni rimane incerta. A Taganrog, due imprese legate alla difesa sarebbero state danneggiate in un attacco separato con droni all'inizio della settimana. La struttura Atlant-Aero, che sviluppa e produce droni, e lo stabilimento aerei Bereev, dove vengono modernizzati bombardieri Tu-95 e velivoli da sorveglianza A-50, sarebbero state entrambe colpite. Un civile è stato ucciso e diversi altri sono rimasti feriti dopo che un drone è caduto su un edificio residenziale durante l'attacco di Taganrog, secondo un media indipendente di Telegram, Astra.
Zelensky parla con il Papa: "Grato per gli aiuti, saremmo lieti di accoglierlo a Kiev"
Colloquio telefonico in vista della Pasqua tra Volodmyr Zelensky e papa Leone XIV. Ne ha dato notizia in un post su X il presidente ucraino, che ha ringraziato il Vaticano per gli aiuti e invitato il Pontefice a Kiev. "Proprio nel momento della nostra conversazione, i russi hanno attaccato di nuovo l'Ucraina con centinaia di "shahed" e decine di missili contro le nostre città e comunità - ha scritto Zelensky -. In realtà, l'attacco è in corso a ondate dalla scorsa notte e almeno cinque regioni sono già state colpite. Non una sola ora di pace per il nostro popolo, e questa è la risposta della Russia alla nostra proposta di cessate il fuoco per Pasqua. In sostanza, i russi hanno solo intensificato i loro attacchi, trasformando quello che avrebbe dovuto essere silenzio nei cieli in un'escalation pasquale".
Media, allarme aereo a Kiev per la minaccia di droni russi
Questa mattina a Kiev è risuonata la sirena antiaerea. L'allarme è scattato a causa di una minaccia proveniente da un drone, dopodiché si sono udite attività di difesa aerea nella capitale. Lo riporta l'agenzia ucraina Rbc, citando il canale Telegram dell'Amministrazione militare della città di Kiev e un proprio corrispondente. "Nella capitale è stato diramato un allarme aereo a causa della minaccia di droni nemici. Esortiamo i residenti della città a cercare immediatamente riparo e a rimanervi fino alla fine dell'allarme", si legge nel comunicato diffuso questa mattina.