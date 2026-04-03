Colloquio telefonico in vista della Pasqua tra Volodmyr Zelensky e papa Leone XIV. Ne ha dato notizia in un post su X il presidente ucraino, che ha ringraziato il Vaticano per gli aiuti e invitato il Pontefice a Kiev. "Proprio nel momento della nostra conversazione, i russi hanno attaccato di nuovo l'Ucraina con centinaia di "shahed" e decine di missili contro le nostre città e comunità - ha scritto Zelensky - In realtà, l'attacco è in corso a ondate dalla scorsa notte e almeno cinque regioni sono già state colpite. Non una sola ora di pace per il nostro popolo, e questa è la risposta della Russia alla nostra proposta di cessate il fuoco per Pasqua. In sostanza, i russi hanno solo intensificato i loro attacchi, trasformando quello che avrebbe dovuto essere silenzio nei cieli in un'escalation pasquale".

"Questo non può certo essere ignorato, e sono grato a tutti coloro che nel mondo non rimangono in silenzio al riguardo", ha continuato Zelensky, precisando di aver parlato "del processo negoziale e della nostra collaborazione con il team americano: ho anche espresso gratitudine per l'aiuto fornito per il ritorno dei nostri bambini rapiti e per tutti gli aiuti umanitari che il Vaticano ha offerto al nostro popolo, in particolare durante questo difficile inverno. Abbiamo inoltre discusso della situazione in Medio Oriente e nella regione del Golfo".

Quindi, dopo aver fatto gli auguri a Leone XIV e "a tutti coloro che celebrano la Pasqua per una serena festività e tanta pace", il presidente ha detto che sarebbe "lieto di accogliere Sua Santità in Ucraina per una visita apostolica. E sono particolarmente grato che il Papa si ricordi dell'Ucraina, del popolo ucraino e preghi per la pace della nostra nazione".