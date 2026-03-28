Un ufficiale dell'esercito israeliano è rimasto gravemente ferito e un altro ha riportato ferite di media entità nel lancio di un missile anticarro durante uno scontro nel sud del Libano. Lo ha annunciato il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), segnalando un altro incidente avvenuto nella notte, in cui un ufficiale è rimasto gravemente ferito e sei soldati hanno riportato ferite di media entità a causa del lancio di razzi, sempre nel sud del Libano. Tutti i soldati coinvolti sono stati evacuati per ricevere cure mediche in ospedale. Israele ha effettuato raid aerei all'alba su diverse città del sud del Libano, secondo quanto riportato dai media statali. L'Agenzia Nazionale di Stampa libanese ha riferito di "una serie di attacchi" all'alba sulla città di Majdal Selm e di "attacchi successivi" sulle città di Kafra, Hanniyeh, Touline e Adloun. L'agenzia aggiunge che diversi raid israeliani hanno colpito anche la città di Nabatieh, interessando "edifici residenziali e commerciali e una stazione di servizio". Secondo la stessa fonte, attacchi sono stati segnalati nelle città di confine, in particolare Taybeh, e "un tentativo da parte delle forze nemiche di avanzare verso l'area di Litani".