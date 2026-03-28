Gli Houthi dello Yemen rivendicano il loro primo attacco contro Israele dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Il Pakistan convoca una riunione con Egitto-Turchia-Arabia. Dodici militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita. Il Pentagono sta valutando di schierare altri 10.000 soldati in Medioriente. L'Idf ha dichiarato di aver lanciato attacchi contro "obiettivi del regime" iraniano
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Gli Houthi dello Yemen rivendicano il loro primo attacco contro Israele dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha annunciato la convocazione di una riunione con i colleghi di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto a Islamabad per discutere della guerra in Iran.
Dodici militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita, due in modo grave. L'attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, e almeno un velivolo è stato danneggiato. Nessuna dei feriti è considerato in pericolo di vita. Intanto il Pentagono valuta di schierare altri 10.000 soldati in Medio Oriente. Se dovesse procedere, gli Stati Uniti si potrebbero presto ritrovare con 17.000 truppe nell'area: non abbastanza per un'invasione, ma un numero sufficiente per il sequestro di parte del territorio, mettere al sicuro l'uranio iraniano e prendere il controllo di una delle isole di Teheran. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato attacchi contro "obiettivi del regime" iraniano. Un breve comunicato militare afferma che "le forze israeliane stanno attualmente colpendo obiettivi del regime terroristico iraniano in tutta Teheran", senza fornire ulteriori dettagli. E la Thailandia annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Iran per consentire alle sue petroliere di attraversare lo strategico Stretto di Hormuz, rimasto praticamente paralizzato dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul.
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Pasdaran: "Colpita nave appoggio Usa in Oman"
L'Iran ha riferito di avere colpito una nave americana al largo di Slalalh, in Oman. Nelle prime ore del mattino del 28 marzo, una nave di apppoggio appartenente all'esercito americano invasore è stata presa di mira dalle forze armate della Repubblica islamica dell'Iran a notevole distanza dal porto di Salalah, in Oman", ha detto Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare Khatam al-Anbiya, a quanto riporta l'agenzia Mehr. Qualche ora fa era circolata la notizia di esplosioni a Salalah.
Pakistan conferma: "Ospiteremo colloqui con Egitto, Arabia Saudita e Turchia"
Il governo del Pakistan afferma che domani e lunedì i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto sono attesi a Islamabad per discutere della guerra in Medio Oriente in un incontro a quattro a cui parteciperà anche il ministro pachistano. "Durante la visita, i ministri degli Esteri avranno colloqui approfonditi su una serie di questioni, tra cui gli sforzi per allentare le tensioni nella regione", afferma il ministero degli Esteri di Islamabad. Precedentemente, un alto funzionario del ministero degli Esteri pachistano aveva detto che Islamabad prevedeva di ospitare "un incontro quadrilaterale lunedì" con Arabia Saudita, Egitto e Turchia sulla guerra in Medio Oriente.
Idf, attaccato impianto nucleare Arak
Le forze israeliane hanno attaccato l'impianto nucleare di Arak, a sudovest di Teheran. Lo ha riferito l'Idf. "Con oltre 50 velivoli" sono state compiute tre ondate di attacchi in tre aree dell'Iran, e "sono stati presi di mira stabilimenti del programma nucleare e siti di produzione di armi", si legge in una nota ufficiale. Tra gli obbiettivi, "l'impianto di acqua pesante di Arak, un'infrastruttura chiave per la produzione di plutonio utilizzato nelle armi nucleari, nonché con una fabbrica unica del suo genere in Iran per la produzione di esplosivi necessari nel processo di arricchimento dell'uranio, situata a Yazd", si spiega.
Houthi minacciano chiusura Stretto Bab al-Mandab
La chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è "tra le opzioni" delle azioni che gli Houthi intendono attuare a sostegno dell'Iran. A lanciare l'avvertimento è stato Mohammed Mansour, un alto funzionario del ministero della propaganda Houthi. In un'intervista al canale Al-Araby del Qatar, il leader ha dichiarato che "ci stiamo coordinando con i nostri fratelli dell'asse della resistenza riguardo al nostro ingresso in guerra. La nostra responsabilità nei confronti dell'Iran e di Hezbollah è morale e religiosa. Stiamo gestendo questa battaglia gradualmente e la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è tra le nostre opzioni. La resistenza yemenita è giunta alla conclusione che oggi è il momento di intervenire". Bab al-Mandab è uno stretto situato tra lo Yemen e i paesi africani di Gibuti ed Eritrea; consente alle navi mercantili provenienti dall'Asia e dall'Africa di raggiungere la regione del Mediterraneo e da li' anche l'America.
Libano, soldati Idf feriti in lancio razzi e attacchi nel sud
Un ufficiale dell'esercito israeliano è rimasto gravemente ferito e un altro ha riportato ferite di media entità nel lancio di un missile anticarro durante uno scontro nel sud del Libano. Lo ha annunciato il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), segnalando un altro incidente avvenuto nella notte, in cui un ufficiale è rimasto gravemente ferito e sei soldati hanno riportato ferite di media entità a causa del lancio di razzi, sempre nel sud del Libano. Tutti i soldati coinvolti sono stati evacuati per ricevere cure mediche in ospedale. Israele ha effettuato raid aerei all'alba su diverse città del sud del Libano, secondo quanto riportato dai media statali. L'Agenzia Nazionale di Stampa libanese ha riferito di "una serie di attacchi" all'alba sulla città di Majdal Selm e di "attacchi successivi" sulle città di Kafra, Hanniyeh, Touline e Adloun. L'agenzia aggiunge che diversi raid israeliani hanno colpito anche la città di Nabatieh, interessando "edifici residenziali e commerciali e una stazione di servizio". Secondo la stessa fonte, attacchi sono stati segnalati nelle città di confine, in particolare Taybeh, e "un tentativo da parte delle forze nemiche di avanzare verso l'area di Litani".
Dopo attacchi interrotta produzione acciaieria Khuzestan
La produzione in un importante stabilimento siderurgico in Iran e' stata interrotta in seguito di attacchi tra Stati Uniti e Israele. Lo riferisce il quotidiano iraniano Shargh. A quanto riferisce dalla Khuzestan Steel Company, società con sede nel sud-ovest dell'Iran, "le linee di produzione della fabbrica sono state interrotte" dopo che diverse unità e impianti siderurgici sono stati colpiti nei raid di ieri.
Emirati: "Sicurezza duratura non soluzione temporanea"
Gli emirati Arabi Uniti hanno invocato una soluzione reale e duratura per la regione, non misure tampone che lasceranno il caos negli anni a venire. A sottolinearlo è stato Anwar Gargash, consigliere del presidente Mohammed bin Zayed. "Alcuni organi di stampa si sono spinti troppo oltre nell'interpretare la posizione degli Emirati Arabi Uniti, che deve essere contestualizzata correttamente", ha scritto su X. "Da settimane siamo vittime di una brutale aggressione iraniana, che prende di mira la nostra stessa esistenza e le nostre infrastrutture vitali, minacciando la vita dei civili. Stiamo affrontando questa aggressione con fermezza ed efficienza, perché difendere la sovranità e la patria è al tempo stesso un onore e una responsabilità", ha spiegato. "Ribadiamo tuttavia la nostra convinzione che una soluzione politica debba garantire una sicurezza duratura per la regione, non soluzioni temporanee che riproducano l'instabilità per i decenni a venire", ha sottolineato.
Libano, Idf: "Uccisi 2 ufficiali Hezbollah a Beirut, raid in corso"
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato l'uccisione di due alti ufficiali dell'unità comunicazioni di Hezbollah a Beirut e danni a decine di loro obiettivi infrastrutturali. Il portavoce dell'Idf ha affermato che uno degli ufficiali uccisi è Ayoub Hussein Yacoub, che in precedenza ha ricoperto un ruolo di alto funzionario nell'unità missilistica, figura chiave nella gestione del fuoco, che ha partecipato ai lanci verso lo Stato di Israele durante l'Operazione 'Frecce del Nord' nel 2024. Secondo la stessa fonte, è stato eliminato anche Yasser Mohammed Mbarak, un altro alto ufficiale dell'unità comunicazioni che ricopriva contemporaneamente un incarico nell'unità missilistica di Hezbollah. Secondo l'esercito israeliano, entrambi membri di alto rango dell'unità, uccisi in un attacco notturno, erano responsabili del "mantenimento della continuità delle comunicazioni" all'interno di Hezbollah e della supervisione dello "sviluppo, della manutenzione e dell'utilizzo dei sistemi di comunicazione" impiegati dal gruppo terroristico. Al contempo l'aeronautica e la marina israeliane hanno effettuato decine di attacchi contro siti di Hezbollah in tutto il Libano durante la notte, anche a supporto delle truppe di terra impegnate nel sud del Paese. Tra gli obiettivi figuravano depositi di armi, lanciarazzi ed edifici utilizzati da Hezbollah, secondo quanto dichiarato dall'esercito. "In questo preciso istante, le Idf stanno colpendo le infrastrutture dell'organizzazione terroristica Hezbollah in tutto il Libano", recita una dichiarazione dell'esercito israeliano.
Media Teheran: "Trump ha ammesso attacco a nave Ford"
La stampa iraniana ha dato grande risalto oggi a un passaggio del discorso fatto ieri da Donald Trump a Miami in cui sembra parlare della portaerei Gerald Ford. "Abbiamo capito che c'era una problema quando abbiamo notato che all'1:00 del mattino ogni 32 secondi un caccia molto veloce decollava da una portaerei, la più grande del mondo", ha detto riferendo il racconto dei militari stessi, "ci hanno colpito, venivano da 17 direzioni diverse. Siamo scappati per salvarci la vita. Era finita". Il Pentagono aveva comunicato il 12 marzo che un incendio era divampato sulla Gerald Ford per il malfunzionamento di un'asciugatrice nella lavanderia della nave e in seguito che ci erano volute 30 ore per domarlo. Fin dal primo momento, Teheran aveva sostenuto che si era invece trattato di un suo attacco.
Sei feriti ad Abu Dhabi dopo l'intercettazione di un missile
Sei persone sono rimaste ferite ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, a seguito dello scoppio di tre incendi causati da detriti provenienti dall'intercettazione di un missile balistico, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'emirato. Gli incendi, divampati nell'area delle Zone Economiche Khalifa di Abu Dhabi vicino al porto di Khalifa, sono stati domati. Le autorità hanno dichiarato che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte agli incidenti nella zona industriale, parte del gruppo AD Ports, situata tra Abu Dhabi e Dubai.
Media: "15 soldati Usa feriti in Arabia di cui 5 gravi"
Sono almeno 15 i soldati americani rimasti feriti nell'attacco iraniano alla base Prince Sultan, in Arabia Saudita. Lo riporta l'Associated Press. Cinque militari sono in gravi condizioni. Teheran avrebbe lanciato sei missili balistici e 29 droni per colpire la base. Oggi è arrivata anche la notizia della morte del sergente Benjamin N. Pennington, 26 anni, ferito il primo marzo.
Pakistan convoca riunione con Egitto-Turchia-Arabia (2)
L'egiziano Badr Abdelatty, il turco Hakan Fidan e il saudita Faisal bin Farhan al Saud saranno a Islamabad domani e lunedì, si legge nella nota. "Non vedo l'ora di accoglierle i miei fratelli", ha scritto Dar sempre su X.
Iran: "252 studenti e insegnati uccisi dall'inizio della guerra"
Almeno 252 tra studenti e insegnanti sono stati uccisi e altri 184 feriti dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio. In particolare, 201 sono studenti. Circa 723 istituti scolastici e centri amministrativi sono stati distrutti o parzialmente danneggiati. Secondo l'agenzia di stampa Irna, almeno cinque persone sono state uccise e 35 ferite a Boroujerd, nella provincia del Lorestan, durante gli attacchi avvenuti nelle prime ore di questa mattina.
Kuwait: "Danni significativi a sistemi radar aeroporto causa attacchi"
L'Autorità per l'aviazione civile del Kuwait ha segnalato attacchi di droni contro l'aeroporto internazionale del Paese, precisando che sono stati causati "danni significativi" ai sistemi radar dell'aeroporto. L'attacco al piccolo Paese del Golfo non ha causato vittime, ha dichiarato un portavoce dell'aviazione civile.
Media: "Radar aeroporto Kuwait danneggiato da drone"
Il sistema radar dell'aeroporto di Kuwait City è rimasto danneggiato da un drone iraniano. Lo riferisce il Tehran Times.
Pakistan convoca riunione con Egitto-Turchia-Arabia
Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha annunciato la convocazione di una riunione con i colleghi di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto a Islamabad per discutere della guerra in Iran. Lo ha annunciato lo stesso ministro su X. Scopo dell'incontro, si legge in una nota, affrontare tra l'altro il tema "degli sforzi per una de-escalation delle tensioni". Il Pakistan sta mediando da giorni tra Stati Uniti e Iran.
Forte esplosione vicino all'aeroporto di Erbil
Una forte esplosione è stata udita vicino all'aeroporto internazionale di Erbil, capitale del Kurdistan autonomo, nel nord dell'Iraq. Una nube di fumo era visibile nel cielo vicino all'aeroporto, secondo un testimone.
Pasdaran, colpiti quattro aerei Usa a pace Prince Sultan
Nell'attacco alla base americana Price Sultan in Arabia Saudita, l'Iran ha colpito quattro aerei militari. Lo ha riferito Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare Khatam al-Anbiya, a quanto riporta la Fars. "In seguito delle operazioni missilistiche e con droni condotte dalle Guardie Rivoluzionarie contro la postazione delle forze americane nella base di Al-Kharj, un aereo cisterna è stato completamente distrutto e altri tre sono stati messi fuori servizio a causa dei danni subiti", ha riferito.
Teheran condanna attacco a suoi diplomatici a Beirut
Il ministero degli Esteri iraniano ha "condannato con forza il vile attacco" sferrato da Israele contro le residenze dei diplomatici iraniani nella capitale libanese, Beirut, che ha causato la morte di sei persone. Lo riportano i media israeliani.
Houthi: "In guerra finché l'aggressione non si fermerà"
Dopo il lancio di primi razzi questa notte su Israele, gli Houthi dello Yemen hanno avvertito che saranno in guerra al fianco di Iran ed Hezbollah fino a quanto "l'aggressione" di Stati Uniti e Israele non si fermerà. "Gli attacchi "continueranno fino a quando gli obiettivi dichiarati non saranno raggiunti", con un "sostegno diretto alla Repubblica islamica dell'Iran e ai fronti di resistenza in Libano Iraq e Palestina, finché l'aggressione non si fermeraà su tutti i fronti di resistenza", ha spiegato un portavoce militare a quanto riporta Al Masirah.
Usa e Iraq intensificano la cooperazione contro gli attacchi filo-iraniani
Gli Stati Uniti e l'Iraq "intensificheranno la cooperazione" per prevenire gli attacchi filo-iraniani e garantire che il territorio iracheno non venga utilizzato per lanciare assalti contro le strutture statunitensi. Lo ha dichiarato l'ambasciata di Washington a Baghdad in un comunicato. "Le parti irachena e statunitense hanno deciso di intensificare la cooperazione per prevenire gli attacchi terroristici e garantire che il territorio iracheno non venga utilizzato come punto di partenza per alcuna aggressione contro il popolo iracheno, le forze di sicurezza irachene, le strutture e i beni strategici iracheni, nonché contro il personale statunitense, le missioni diplomatiche e la Coalizione globale", ha affermato l'ambasciata statunitense a Baghdad in un comunicato pubblicato su X.
Gli Houthi dello Yemen rivendicano il primo attacco contro Israele
Gli Houthi dello Yemen rivendicano il loro primo attacco contro Israele dall'inizio della guerra in Medio Oriente.
Ghalibaf: "I mercati non credono più alle bugie Usa"
Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha accusato gli Stati Uniti di diffondere bugie sull'andamento della guerra in Iran per condizionare i mercati. "Hanno diffuso così tante notizie false nel tentativo di far scendere i prezzi dell'energia che ormai il mercato è insensibile", ha scritto su X. "Continuate così, tanto nessuno ci crede più. I prezzi reali verranno comunque alla luce. Potente? Forse. Ma intelligente? Neanche lontanamente. Ha bruciato la carta delle fake news troppo presto", ha aggiunto.
New York Times: "12 soldati americani feriti in attacco base Usa in Arabia Saudita"
Un attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave, secondo quanto riportato dai media statunitensi. L'Iran ha continuato gli attacchi di rappresaglia contro le nazioni del Golfo, accusandole di fungere da trampolino di lancio per gli attacchi statunitensi. L'attacco alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita ha coinvolto almeno un missile e diversi droni, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, che citano fonti anonime. Secondo quanto riportato dal Wsj, i soldati si trovavano all'interno di un edificio della base al momento dell'attacco. Anche diversi aerei per il rifornimento in volo avrebbero subito danni.
Oman, ferito operaio in attacco con droni su uno dei porti principali
Un operaio è rimasto ferito in un attacco di droni a uno dei principali porti dell'Oman. Lo hanno dichiarato le autorità del Paese del Golfo in un comunicato. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa omanita, due droni hanno preso di mira il porto di Salalah (sud-ovest), ferendo un lavoratore straniero e causando danni materiali "limitati" a una gru portuale.
Idf, abbattuti almeno due droni di Hezbollah dal Libano
Almeno due droni di Hezbollah lanciati dal Libano verso il nord di Israele sono stati intercettati dalla difesa aerea. Lo fanno sapere le Forze di Difesa Israeliane (Idf). Secondo quanto riporta il Times of Israel, i droni hanno fatto scattare le sirene in tutto il nord di Israele, compresa l'area della baia di Haifa.
Houthi si uniscono alla guerra, primo attacco missilistico verso Israele
Un missile è stato lanciato stamattina dallo Yemen verso il territorio israeliano, segnando il primo attacco di questo tipo da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran, dall'inizio dell'Operazione Leone Ruggente un mese fa, come confermato dalle Forze di Difesa Israeliane. I sistemi di difesa aerea israeliani sono stati attivati per intercettare la minaccia, ha dichiarato l'esercito, mentre le sirene risuonavano a Beersheba e nelle comunità circostanti del Negev. Al momento non si registrano vittime.
5 feriti in Arabia Saudita per detriti missile iraniano
Cinque persone sono rimaste ferite dai detriti di un intercettore missilistico iraniano nel quartiere finanziario di Khalifa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità hanno riferito che un incendio è divampato in seguito alla caduta dei detriti. Secondo le autorità, i feriti sono cittadini indiani.
Emirati, detriti vicino ad Abu Dhabi per un missile balistico intercettato
Due incendi sono divampati vicino alla Zona Economica Khalifa di Abu Dhabi e sarebbero stati causati da detriti caduti in seguito all'intercettazione di un missile balistico. Lo riporta il Guardian citando le autorità di Abu Dhabi.
Media, forte esplosione nel porto di Salalah in Oman
Una forte esplosione è stata udita nel porto di Salalah in Oman. Lo riferiscono media iraniani.
Esercito israeliano, rilevato il lancio di un missile dallo Yemen
L'esercito israeliano ha dichiarato di aver rilevato il lancio di un missile dallo Yemen. E' il primo incidente di questo tipo in un mese di guerra in Medio Oriente, dopo che i ribelli Houthi, sostenuti da Teheran, hanno minacciato di entrare nel conflitto. Le forze israeliane "hanno identificato un lancio di missile dallo Yemen verso il territorio israeliano; i sistemi di difesa aerea sono in azione per intercettare questa minaccia", ha affermato l'esercito su Telegram.
Emirati Arabi Uniti colpiti da un attacco missilistico iraniano
Gli Emirati Arabi Uniti hanno subito attacchi da parte di missili da crociera e droni iraniani. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa emiratino su X. "Le difese aeree e i caccia degli Emirati Arabi Uniti - ha scritto - stanno rispondendo ai missili e ai droni lanciati dall'Iran".
Thailandia, raggiunto un accordo con l'Iran per lo Stretto di Hormuz
La Thailandia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Iran per consentire alle sue petroliere di attraversare lo strategico Stretto di Hormuz, rimasto praticamente paralizzato dall'inizio della guerra in Medio Oriente. "È stato raggiunto un accordo per consentire alle petroliere thailandesi di transitare in sicurezza attraverso lo Stretto di Hormuz, contribuendo ad alleviare le preoccupazioni relative alla fornitura di carburante alla Thailandia", ha dichiarato il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul in una conferenza stampa.
Media, 12 soldati americani feriti in attacco iraniano a base saudita
Un attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave. Lo riportano i media statunitensi. L'Iran ha proseguirgli attacchi di rappresaglia contro le nazioni del Golfo, accusate di fungere da base di lancio per gli attacchi statunitensi contro il Paese, iniziati con un'operazione congiunta con Israele il 28 febbraio. L'attacco alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita ha coinvolto almeno un missile e diversi droni, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, che citano fonti non identificate. I soldati si trovavano all'interno di un edificio della base al momento dell'attacco, ha riferito il Wall Street Journal. Anche diversi aerei per il rifornimento in volo avrebbero subito danni nell'attacco. L'Arabia Saudita aveva già intercettato in passato diversi missili lanciati vicino alla base. Tredici militari statunitensi sono stati uccisi dall'inizio del conflitto con l'Iran, sette nel Golfo e sei in Iraq. Oltre 300 sono rimasti feriti. Il governo iraniano non ha pubblicato un bilancio aggiornato delle vittime, ma un gruppo di attivisti con sede negli Stati Uniti ha affermato il 23 marzo che circa 1.167 soldati iraniani sono stati uccisi e che la sorte di altri 658 è sconosciuta.
L'America in piazza, oggi 3.100 manifestazioni 'No Kings'
Sono 3.100 le manifestazione 'No Kings' in programma nella giornata di oggi negli Stati Uniti. Gli organizzatori prevedono un'affluenza record per quella che si stima essere la maggiore manifestazione della storia americana. La bandiera 'No Kings' è un contenitore di varie cause che vanno dal combattere la deriva autoritaria dell'amministrazione Trump alle proteste contro l'Ice passando per quelle contro la guerra in Iran.
Nuovo attacco alla centrale nucleare di Bushehr
L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha dichiarato di essere stata informata dall'Iran di un nuovo attacco nell'area della centrale nucleare di Bushehr, il terzo incidente di questo tipo in 10 giorni. Teheran ha comunicato all'agenzia che non ci sono stati danni al reattore in funzione e nessuna fuoriuscita di radiazioni, e che l'impianto funziona normalmente, ha affermato l'AIEA. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha avvertito che qualsiasi attacco che danneggi un reattore potrebbe innescare un grave incidente in termini di radiazioni, esortando alla "massima moderazione militare"