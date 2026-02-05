Ucraina, droni russi nella notte contro Kiev: almeno un ferito. LIVE

Le forze russe hanno lanciato stanotte un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno una persona: lo riportano funzionari locali, citati dai media ucraini. Dopo la breve pausa degli attacchi su richiesta del presidente americano Donald Trump, Mosca ha ripreso i raid sulla capitale ucraina negli ultimi giorni, mentre i residenti continuano a fare i conti con le temperature gelide. Oltre 53.000 famiglie senza elettricità nella città ucraina di Zaporizhzhia e nella regione circostante
Le forze russe hanno lanciato stanotte un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno una persona: lo riportano funzionari locali, citati dai media ucraini. Dopo la breve pausa degli attacchi su richiesta del presidente americano Donald Trump, Mosca ha ripreso i raid sulla capitale ucraina negli ultimi giorni, mentre i residenti continuano a fare i conti con le temperature gelide. Esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 2 e le 4:15 ora locale, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica Suspilne. Il capo dell'amministrazione militare cittadina Tymur Tkachenko ha dichiarato che l'attacco ha preso di mira diversi quartieri tra cui quelli di Obolonskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi. Oltre 53.000 famiglie senza elettricità nella città ucraina di Zaporizhzhia e nella regione circostante, ha riferito il governatore Ivan Fedorov citato dai media di Kiev.
Le forze russe hanno lanciato stanotte un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno una persona: lo riportano funzionari locali, citati dai media ucraini. Dopo la breve pausa degli attacchi su richiesta del presidente americano Donald Trump, Mosca ha ripreso i raid sulla capitale ucraina negli ultimi giorni, mentre i residenti continuano a fare i conti con le temperature gelide. Esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 2 e le 4:15 ora locale, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica Suspilne. Il capo dell'amministrazione militare cittadina Tymur Tkachenko ha dichiarato che l'attacco ha preso di mira diversi quartieri tra cui quelli di Obolonskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi.
Guterres: 'Scadenza trattato nucleare Usa-Russia è momento grave, tornare a negoziati'
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato Stati Uniti e Russia a "concordare" rapidamente un nuovo trattato sul disarmo nucleare, con l'accordo esistente che è scaduto a mezzanotte segnando "un momento grave per la pace e la sicurezza internazionale". "Questo smantellamento di decenni di progressi non potrebbe arrivare in un momento peggiore: il rischio di un uso nucleare è al livello più alto da decenni", osserva Guterres che "esorta entrambi gli stati a tornare al tavolo dei negoziati senza indugio e a concordare un nuovo quadro". Fin dalla Guerra fredda gli accordi sul controllo degli armamenti nucleari hanno vincolato Washington e Mosca, che oggi possiedono oltre l'80% delle testate nucleari mondiali. Il più recente, il New Start firmato nel 2010, limitava ciascuna parte a 800 lanciatori e bombardieri pesanti e 1.550 testate strategiche offensive schierate, con un meccanismo di verifica. La sua scadenza segna la transizione verso un ordine nucleare meno regolamentato, soprattutto perché le ispezioni sono state sospese nel 2023 a causa dell'offensiva russa su larga scala lanciata in Ucraina nel febbraio 2022.
Ucraina, oltre 53mila famiglie senza elettricità a Zaporizhzhia dopo i raid russi di ieri
Gli attacchi russi di ieri hanno lasciato oltre 53.000 famiglie senza elettricità nella città ucraina di Zaporizhzhia e nella regione circostante, ha riferito il governatore Ivan Fedorov citato dai media di Kiev.