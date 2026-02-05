Ucraina, droni russi nella notte contro Kiev: almeno un ferito. LIVE

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato Stati Uniti e Russia a "concordare" rapidamente un nuovo trattato sul disarmo nucleare, con l'accordo esistente che è scaduto a mezzanotte segnando "un momento grave per la pace e la sicurezza internazionale". "Questo smantellamento di decenni di progressi non potrebbe arrivare in un momento peggiore: il rischio di un uso nucleare è al livello più alto da decenni", osserva Guterres che "esorta entrambi gli stati a tornare al tavolo dei negoziati senza indugio e a concordare un nuovo quadro". Fin dalla Guerra fredda gli accordi sul controllo degli armamenti nucleari hanno vincolato Washington e Mosca, che oggi possiedono oltre l'80% delle testate nucleari mondiali. Il più recente, il New Start firmato nel 2010, limitava ciascuna parte a 800 lanciatori e bombardieri pesanti e 1.550 testate strategiche offensive schierate, con un meccanismo di verifica. La sua scadenza segna la transizione verso un ordine nucleare meno regolamentato, soprattutto perché le ispezioni sono state sospese nel 2023 a causa dell'offensiva russa su larga scala lanciata in Ucraina nel febbraio 2022.