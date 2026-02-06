Una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un attacco russo nella notte sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo ha dichiarato il governatore dell'oblast Oleksandr Ganzha citato da Ukrainska Pravda. Attacchi russi anche contro la città di Zaporizhzhia e l'omonima regione ucraina hanno causato stanotte almeno due morti e un ferito, rendono noto funzionari locali. - Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia dipenderanno dall'andamento dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Prenderò in considerazione la possibilità. Vedremo come andranno i colloqui di pace", ha dichiarato durante un'audizione della Commissione Bancaria del Senato, sottolineando che le sanzioni statunitensi contro le aziende petrolifere russe Rosneft e Lukoil hanno contribuito a portare la Russia al tavolo dei negoziati di pace. Ci sono "passi avanti positivi" nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, "nonostante i guerrafondai britannici e dell'Ue stiano cercando di minarli": lo ha detto l'inviato special del Cremlino, Kirill Dmitriev, citato dalla Tass. "Stiamo lavorando attivamente con l'amministrazione Usa per ripristinare le relazioni economiche bilaterali, anche attraverso il gruppo di cooperazione economica russo-americano", ha aggiunto. I colloqui proseguono oggi nel formato trilaterale Ucraina-Russia-Usa.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: