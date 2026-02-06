Guerra Ucraina Russia, attacchi russi su regione Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. LIVE
Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia dipenderanno dall'andamento dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Ci sono "passi avanti positivi" nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, "nonostante i guerrafondai britannici e dell'Ue stiano cercando di minarli": lo ha detto l'inviato special del Cremlino, Kirill Dmitriev, citato dalla Tass
in evidenza
Una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un attacco russo nella notte sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo ha dichiarato il governatore dell'oblast Oleksandr Ganzha citato da Ukrainska Pravda. Attacchi russi anche contro la città di Zaporizhzhia e l'omonima regione ucraina hanno causato stanotte almeno due morti e un ferito, rendono noto funzionari locali. - Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia dipenderanno dall'andamento dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Prenderò in considerazione la possibilità. Vedremo come andranno i colloqui di pace", ha dichiarato durante un'audizione della Commissione Bancaria del Senato, sottolineando che le sanzioni statunitensi contro le aziende petrolifere russe Rosneft e Lukoil hanno contribuito a portare la Russia al tavolo dei negoziati di pace. Ci sono "passi avanti positivi" nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, "nonostante i guerrafondai britannici e dell'Ue stiano cercando di minarli": lo ha detto l'inviato special del Cremlino, Kirill Dmitriev, citato dalla Tass. "Stiamo lavorando attivamente con l'amministrazione Usa per ripristinare le relazioni economiche bilaterali, anche attraverso il gruppo di cooperazione economica russo-americano", ha aggiunto. I colloqui proseguono oggi nel formato trilaterale Ucraina-Russia-Usa.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Due morti e un ferito in attacchi russi sulla regione di Zaporizhzhia
Attacchi russi contro la città di Zaporizhzhia e l'omonima regione ucraina hanno causato stanotte almeno due morti e un ferito, rendono noto funzionari locali. Le vittime sono un uomo di 49 anni e una donna di 48: la casa della coppia è stata colpita da un raid sulla città di Vilniansk. Il ferito è un 14enne del capoluogo regionale. Attacchi russi hanno raggiunto stanotte anche la periferia di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Sul fronte opposto un raid missilistico di Kiev ha colpito la città russa di Belgorod causando "danni significativi alle infrastrutture" e interrompendo - secondo le autorità locali - l'erogazione di elettricità, riscaldamento e acqua in alcune zone.
Kiev, un morto e due feriti in un attacco russo a Dnipropetrovsk
Una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un attacco russo nella notte sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo ha dichiarato il governatore dell'oblast Oleksandr Ganzha citato da Ukrainska Pravda. "Le comunità di Vasylkivska, Malomykhaylivska, Slovianska e Pokrovska del distretto di Synelnyky sono state attaccate. L'aggressore ha utilizzato droni e (bombe) Cab. Un uomo è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite", ha affermato Ganzha.
Bessent: "Ulteriori sanzioni Usa a Mosca dipenderanno da andamento negoziati"
Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia dipenderanno dall'andamento dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta Reuters online, sottolineando che Bessent ha affermato che prenderebbe in considerazione nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, un passo che Trump non ha compiuto da quando è tornato in carica nel gennaio 2025. "Prenderò in considerazione la possibilità. Vedremo come andranno i colloqui di pace", ha dichiarato durante un'audizione della Commissione Bancaria del Senato, sottolineando che le sanzioni statunitensi contro le aziende petrolifere russe Rosneft e Lukoil hanno contribuito a portare la Russia al tavolo dei negoziati di pace. Interpellato poi su quale ruolo stesse assumendo Jared Kushner nei colloqui sulla Russia, Bessent ha affermato di credere che il genero del presidente Trump stesse agendo come inviato speciale e interlocutore nei colloqui. Il senatore democratico Andy Kim ha affermato che il coinvolgimento di membri della famiglia Trump senza incarichi ufficiali potrebbe sollevare conflitti di interesse.
Tusk e Zelensky firmano dichiarazione intenti per produzione congiunta armi
Donald Tusk e Volodymir Zelensky hanno firmato una dichiarazione di intenti per la produzione congiunta di armi da destinare alle loro forze armate. L'accordo "è molto di più di un solo preludio alla cooperazione pratica. E' il nostro obiettivo da mesi e abbiamo fatto sforzi considerevoli per trasformare l'idea della produzione congiunta di armi e munizioni in realtà", ha dichiarato Tusk. Kiev e Varsavia intendono sviluppare congiuntamente anche nuove tecnologie di difesa.
Umerov-Witkoff: "Accordo per continuare trilaterali in prossime settimane"
Nel corso dei due giorni di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi, le delegazioni "hanno avuto ampie discussioni sulle questioni ancora aperte, compresi i metodi per attuare un cessate il fuoco e per monitorare la cessazione delle attività militari". Lo riferiscono nel loro rapporto il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov e l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, aggiungendo che è stato concordato "di proseguire i colloqui trilaterali nelle prossime settimane".
Umerov: "Attuazione e monitoraggio tregua questioni ancora aperte"
Nel corso dei colloqui trilaterali di Abu Dhabi, le delegazioni hanno discusso di "come creare le condizioni per una pace duratura" e "hanno avuto ampie discussioni sulle questioni ancora aperte, compresi i metodi per attuare un cessate il fuoco e per monitorare la cessazione delle attività militari". Lo ha reso noto il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov nel rapporto pubblicato su X.
Russia, 'progressi' in negoziati con Kiev e Usa
La Russia ha dichiarato che ci sono stati "progressi" nel corso della seconda giornata di negoziati con l'Ucraina e gli Stati Uniti tenutasi ad Abu Dhabi. L'inviato del Cremlino Kirill Dimitriev ha affermato che ci sono statti "passi avanti positivi" nell'ambito dei negoziati, scagliandosi al contempo contro i "fomentatori di guerra in Europa e nel Regno Unito che cercano di vanificare" le trattative, come riferisce l'agenzia statale russa Tass. Al contempo, Dmitriev ha indicato anche che i lavori "procedono positivamente" nell'ambito dei colloqui per riavviare la cooperazione economica tra la Russia e gli Usa.