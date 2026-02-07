La Russia ha condotto un attacco contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina nelle prime ore di stamattina, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Lo ha riferito l'operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo. Attacchi sono stati segnalati in tutto il Paese, compresa l'Ucraina occidentale. Zelensky: "L'attacco ha coinvolto più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo"
La Russia ha condotto un attacco contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina nelle prime ore di stamattina, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Lo ha riferito l'operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo. Attacchi sono stati segnalati in tutto il paese, compresa l'Ucraina occidentale. Nelle prime ore del mattino, l'Aeronautica militare ucraina ha segnalato attività di droni intorno alle 5.30 ora locale, avvistati nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv. Poco dopo si sono udite delle esplosioni a Burshtyn, nell'oblast' di Ivano-Frankivsk, ha riferito Suspilne. Zelensky: "L'attacco di ieri sera ha coinvolto più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo"
Ieri l'annuncio della Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha proposto il ventesimo pacchetto di sanzioni contro l'energia e i servizi finanziari russi per costringere Mosca a una "pace vera".
Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia dipenderanno dall'andamento dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Prenderò in considerazione la possibilità. Vedremo come andranno i colloqui di pace", ha dichiarato durante un'audizione della Commissione Bancaria del Senato.
Zelensky: "Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno"
Gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il leader di Kiev, non dovrebbero comunque fare accordi sull'Ucraina senza l'Ucraina.
Zelensky: "La Russia potrebbe scegliere la diplomazia ma sceglie gli attacchi"
"Ogni giorno, la Russia potrebbe scegliere la vera diplomazia, ma sceglie nuovi attacchi. È fondamentale che tutti coloro che sostengono i negoziati trilaterali reagiscano a questo". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Mosca - aggiunge - deve essere privata della possibilità di usare il freddo come leva contro l'Ucraina. Ciò richiede missili Patriot, Nasams e altri sistemi. Ogni spedizione ci aiuta a superare questo inverno. Ringrazio tutti i nostri partner che capiscono questo e ci stanno aiutando sinceramente". "Ovunque la situazione di sicurezza lo consenta, le operazioni di soccorso e riparazione continuano nei siti degli attacchi russi - dice ancora Zelensky - L'attacco di ieri sera ha coinvolto più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo. Gli obiettivi principali erano la rete energetica, gli impianti di generazione e le sottostazioni di distribuzione. Sono stati segnalati danni nelle regioni di Volinia, Ivano-Frankivsk, Leopoli e Rivne. Un condominio è stato danneggiato a Rivne. A Ladyzhyn, nella regione di Vinnytsia, i droni hanno colpito l'edificio amministrativo di un istituto di agraria. Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Kiev e Kharkiv. In alcune regioni, le operazioni di difesa aerea sono in corso".
Due aeroporti in Polonia chiusi a causa degli attacchi russi in Ucraina
Due aeroporti nella Polonia sudorientale sono stati sospesi dalle operazioni a scopo precauzionale a causa degli attacchi russi sul vicino territorio ucraino, hanno dichiarato le autorità polacche. "In relazione alla necessità di garantire la possibilità di libera operatività dell'aviazione militare, gli aeroporti di Rzeszow e Lublino hanno temporaneamente sospeso le operazioni di volo", ha scritto su X l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione, riferisce l'agenzia polacca Tap,. Entrambe le città sono vicine al confine con l'Ucraina, con Rzeszow che è il principale hub della Nato per le forniture di armi all'Ucraina. L'aviazione militare aveva iniziato a operare nello spazio aereo polacco a causa degli attacchi russi contro l'Ucraina, ha dichiarato il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche su X. "Queste azioni sono di natura preventiva e mirano a mettere in sicurezza e proteggere lo spazio aereo, in particolare nelle aree adiacenti alle regioni minacciate", ha affermato l'esercito. Il servizio di tracciamento dei voli FlightRadar24 ha scritto su X che la chiusura ha coinvolto aerei della Nato operanti nell'area.
Zelensky: "Ovunque la situazione di sicurezza lo consenta, le operazioni di soccorso e riparazione continuano nei siti degli attacchi russi. L'attacco di ieri sera ha coinvolto più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo. Gli obiettivi principali erano la rete energetica, gli impianti di generazione e le sottostazioni di distribuzione"
Scambio di prigionieri Ucraina-Russia: a che punto sono le trattative?
Lo scambio di 157 prigionieri per parte è il primo risultato concreto dei negoziati tra Ucraina e Russia, ma non sblocca una trattativa ferma su Donbass e garanzie di sicurezza. Kiev chiede tutele occidentali, Mosca resiste, e il nodo politico resta Putin
Zaia: "Le Olimpiadi portino a un armistizio, la Russia trovi la via della pace"
Ucraina, ministro dell'Energia: massiccio attacco dei "criminali russi"
Il ministro dell'Energia ucraino, Denis Shmyhal, ha denunciato un "massiccio attacco" da parte della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine, cominciato ieri sera e ancora in corso. "I criminali russi hanno nuovamente lanciato un massiccio attacco alle infrastrutture energetiche ucraine", ha dichiarato Shmyhal sul suo canale Telegram, sottolineando che i bombardamenti sono in corso. "L'attacco continua" e "gli operai sono pronti a iniziare le riparazioni non appena la situazione lo consentirà", ha riferito. Secondo il ministro dell'Energia ucraino, l'attacco russo ha preso di mira due sottostazioni e linee che costituiscono "la spina dorsale della rete elettrica ucraina", nonchè due impianti di produzione di energia, uno a Dobrotvir e l'altro a Burshtin, entrambi nell'Ucraina occidentale. A seguito dell'attacco, la società energetica ucraina Ukrenergo ha richiesto assistenza di emergenza alla Polonia. L'esercito polacco ha annunciato su X di aver schierato aerei per proteggere il proprio spazio aereo, come spesso accade in caso di bombardamenti russi diretti alle regioni di confine.
Il governatore del Kursk: "Un morto e tre feriti nei raid di Kiev"
Una persona è morta e altre tre, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in seguito alla caduta di un drone ucraino su un'abitazione privata nel villaggio di Verkhny Lyubazh, nel distretto di Fatezh, nella regione russa di Kursk. Lo ha dichiarato il governatore regionale, Alexander Khinshtein. "Un drone nemico è caduto sui locali di un'abitazione privata nel villaggio di Verkhny Lyubazh, nel distretto di Fatezh, nella tarda notte di ieri. Di conseguenza, è scoppiato un incendio in due annessi e in una sauna. Purtroppo, una persona è morta, un uomo di 27 anni che si trovava nel garage. Altre tre persone sono rimaste ferite: un uomo di 39 anni, una donna di 42 anni e una ragazza di 13 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale", ha dichiarato Khinshtein sul suo canale Telegram nelle prime ore di sabato. Il ministero della Difesa russo ha riferito, inoltre, che 82 droni ucraini sono stati abbattuti nelle prime ore della giornata. In totale, 45 droni sono stati intercettati e distrutti nella regione di Volgograd, ha precisato la fonte ministeriale in una nota. Altri otto droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, sei nelle regioni di Rostov e Saratov ciascuna, quattro nelle regioni di Orel e Tver ciascuna. Altri tre droni ucraini sono stati neutralizzati nella regione di Kursk, uno nelle regioni di Astrakhan, Belgorod, Voronez, Kaluga, Lipetsk e Smolensk.
Media Ucraina: "Attacco combinato russo nella notte, colpito anche l'ovest"
Nella notte appena trascorsa le forze russe hanno condotto un attacco combinato contro l'Ucraina. A seguito di attacchi con droni e missili, diverse città sono state prese di mira, anche nella parte occidentale del Paese. E' quanto riportano i media ucraini. Secondo l'esercito, i russi hanno tentato attacchi con droni contro l'Ucraina per tutta la scorsa notte. Entro sera, il numero di droni sopra l'Ucraina è aumentato significativamente. Dalle 22:33 ora di Kiev le Forze Aeree hanno registrato gruppi di droni, sia piccoli che grandi, sulle regioni di Černihiv, Sumy, Poltava, Mykolaiv e Odessa. Attorno alle 02:30 circa 200 droni sorvolavano l'Ucraina. Durante la notte, sono emerse anche segnalazioni secondo cui la Russia avrebbe schierato lanciamissili Kalibr sul Mar Nero e, intorno alle 02:40, avrebbe lanciato missili da crociera contro l'Ucraina. Alle 03:13, obiettivi ostili sono stati registrati sulla regione di Mykolaiv, innescando un'allerta aerea a livello nazionale. Circa 40 minuti dopo, i missili erano già sopra le regioni occidentali, tra cui Khmel'nyc'kyj, seguiti da Ivano-Frankivsk. Durante il tracciamento dei missili Kalibr verso Burshtyn, l'esercito ha anche segnalato un bersaglio ad alta velocità in movimento da Odessa verso Vinnytsia, forse un missile Zircon. Segnalato anche il decollo di bombardieri strategici. Dopo le 6 , i primi missili da crociera sono entrati nella regione di Kherson e si sono poi diretti verso l'Ucraina occidentale. Il capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Volinia, Roman Romanyuk, ha dichiarato che nelle ultime 24 ore, sono stati ripetutamente emessi allarmi antiaerei in ogni distretto della regione a causa dei droni Shahed: uno degli attacchi ha danneggiato un'infrastruttura critica nella regione. Intorno alle 4 (ora di Kiev), una serie di esplosioni ha scosso Burshtyn, nella regione di Ivano-Frankivsk, mentre i missili Kalibr si dirigevano verso la città. Quasi subito dopo, sono state segnalate forti esplosioni a Vinnytsia. Alle 05:35 ora di Kiev, Burshtyn ha subito la sua sesta esplosione dall'inizio della notte. Alle 06:55 ora di Kiev, sono state segnalate esplosioni a Rivne, in seguito a un'altra esplosione a Burshtyn. Inoltre, sempre la notte scorsa la Russia ha colpito Kharkiv con un drone. Il sindaco Ihor Terekhov ha dichiarato che l'impatto è stato registrato nel distretto di Kholodnogirskyi. Pochi minuti dopo l'attacco a Kharkiv, si sono udite delle esplosioni a Kropyvnytskyi.
Ucraina a causa dell'attacco russo la Polonia sospende i voli da due aeroporti
Come conseguenza del massiccio attacco russo in corso sull'Ucraina occidentale, le autorità polacche hanno riferito che le operazioni di volo sono state sospese negli aeroporti di Lublino e Rzeszow, nella parte orientale del Paese, vicino al confine tra le due nazioni. I raid di Mosca, con missili e droni, stanno causando diffuse interruzioni al servizio di elettricità nella capitale, Kiev, e in diverse regioni dell'Ucraina, come riferito dall'operatore statale Ukrenergo.
Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con l'attentato al generale"
Il ministro degli Esteri dell'Ucraina Andrii Sybiha ha affermato alla Reuters che l'Ucraina non ha nulla a che fare con l'attentato al generale Vladimir Alekseyev, gravemente ferito a Mosca. "Non sappiamo cosa sia successo a quel generale in particolare, forse si è trattato di lotte intestine russe", ha detto Sybiha.
Ucraina, Mosca attacca le infrastrutture energetiche: ancora interruzioni corrente
La Russia ha condotto un attacco contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina nelle prime ore di stamattina, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Lo ha riferito l'operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo. Attacchi sono stati segnalati in tutto il paese, compresa l'Ucraina occidentale. Nelle prime ore del mattino, l'Aeronautica militare ucraina ha segnalato attività di droni intorno alle 5.30 ora locale, avvistati nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv. Poco dopo si sono udite delle esplosioni a Burshtyn, nell'oblast' di Ivano-Frankivsk, ha riferito Suspilne.
Il governatore dell'Oblast' di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha lanciato l'allarme per una "nuova minaccia" per la regione, affermando che sono stati rilevati missili nei pressi della vicina Oblast' di Ternopil'. Anche l'Aeronautica Militare ucraina ha riferito che missili si stavano dirigendo verso le Oblast' di Leopoli e Ivano-Frankivsk. L'operatore energetico DTEK ha annunciato interruzioni di corrente anche nelle oblast' di Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk.