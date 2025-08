Gaza, domani decisione su occupazione. Netanyahu: "Esercito ubbidirà"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando i piani del premier Benjamin Netanyahu di una possibile occupazione totale della Striscia di Gaza ha detto che "dipendera' molto da Israele". "Non posso dire nulla. Dipendera' in gran parte da Israele", ha detto il presidente americano parlando con la stampa durante un evento alla Casa Bianca. Trump ha affermato che il suo obiettivo e' "sfamare la popolazione" di Gaza. "Gli Stati Uniti hanno recentemente donato 60 milioni di dollari per fornire cibo alla popolazione di Gaza, che ovviamente non se la passa bene per quanto riguarda il cibo", ha ricordato. Trump ha affermato che sia Israele che i Paesi arabi "aiuteranno" nella distribuzione e nel finanziamento di questi aiuti. Secondo un alto funzionario israeliano che ha informato i media ebraici, Netanyahu intende proporre al gabinetto di sicurezza israeliano, che decide sull'offensiva a Gaza, "la continuazione dei combattimenti e la loro espansione in aree dove si teme la presenza di ostaggi", oltre alla "occupazione totale della Striscia di Gaza". Il primo ministro, tuttavia, si scontra con l'opposizione dell'esercito, che e' riluttante a operare nei luoghi in cui sono detenuti ostaggi per timore che le milizie palestinesi a Gaza li uccidano durante l'avanzata delle truppe (come accaduto a fine agosto 2024 con sei prigionieri, ritrovati il 1 settembre). Intanto, il bilancio totale delle vittime degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza ha superato le 61.000 vittime, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute dell'enclave palestinese. Hamas ha recentemente diffuso video che mostrano due ostaggi israeliani, Rom Braslavski ed Evyatar David, in condizioni disastrose, uno dei quali e' stato mostrato scavarsi da solo la fossa, suscitando nuove richieste per il loro rilascio immediato.