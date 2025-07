Trump: possibile accordo su Gaza la settimana prossima. LIVE

Una fonte vicina a Hamas ha riferito a Ynet che le modifiche richieste da Hamas all'accordo di cessate il fuoco includono: una riorganizzazione del meccanismo degli aiuti umanitari, in conformità con gli accordi della precedente tregua; il ritiro della Gaza humanitarian foundation (Ghf) dalla distribuzione degli aiuti; il ritiro delle forze dell'Idf dalle posizioni stabilite nel precedente accordo di cessate il fuoco e l'impegno a non riprendere i combattimenti dopo la tregua di 60 giorni, promettendo al contempo di proseguire i negoziati, con Egitto, Qatar e Stati Uniti che forniscono garanzie solo per la continuazione del processo, non per i suoi risultati.