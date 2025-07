Guerra Gaza, Netanyahu: "Richieste di Hamas inaccettabili". LIVE

Israele dice no alle richieste di modifiche di Hamas per una tregua al conflitto. Per il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu le modifiche proposte non sono accettabili per Israele. Dopo una valutazione della situazione, Netanyahu ha dato istruzioni di accogliere l'invito ai colloqui indiretti e di proseguire i negoziati per il ritorno degli ostaggi nelle mani di Hamas, sulla base della proposta del Qatar alla quale Israele ha già dato il suo assenso. La delegazione negoziale partirà domenica per i colloqui a Doha.

