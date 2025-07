Israele attacca obiettivi Houthi in Yemen. Netanyahu a Washington LIVE

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu vola a Washington per incontrare oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si dice ottimista su un possibile accordo per una tregua a Gaza entro la settimana. Intanto, si conclude senza intesa il primo round dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Doha. Nella notte, gli israeliani sferrano un duro attacco agli Houthi, nello Yemen, che rispondono con il lancio di due missili. "Stiamo lavorando per raggiungere un accordo secondo i termini che abbiamo concordato. Ho inviato una squadra negoziale con istruzioni chiare e il mio colloquio con il presidente Trump potrebbe contribuire a far progredire le cose", ha detto Netnyahu prima di imbarcarsi sul volo per Washington. E Trump, alla vigilia del faccia a faccia alla Casa Bianca, ostenta ottimismo: "Penso che siamo vicini a un accordo per Gaza. Potremmo avere un'intesa in settimana". Durante l'incontro i due leader discuteranno la proposta americana di un cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza. Sull'altro fronte, invece, il presidente Usa non mostra altrettante speranze: "Sto aiutando l'Ucraina. La sto aiutando molto". La telefonata con Volodymyr Zelensky "e' stata molto buona", sottolinea, ma "sono molto deluso da Putin".