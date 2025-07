Trump chiama Putin: "Nessun progresso su Ucraina"

Trump in pressing per la tregua in Ucraina: dopo una telefonata di quasi un'ora con Putin, si dice 'scontento' perché non c'è stato alcun progresso. Il presidente Usa nega di aver smesso di fornire armi all'Ucraina, "ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi". Con il presidente russo si è parlato anche di Iran. Oggi colloquio con Zelensky. Il presidente ucraino a sorpresa ad Aarhus per l'avvio del semestre di presidenza Ue della Danimarca con von der Leyen