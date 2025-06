Guerra Ucraina Russia, raid russi su vasta scala nella notte. LIVE

Massiccio attacco russo nella notte su tutta l’Ucraina. Colpite anche le regioni occidentali del Paese. Le autorità locali hanno segnalato una minaccia rappresentata da droni e missili nella regione di Leopoli, dove – secondo l'Aeronautica Militare ucraina – si è abbattuto un gran numero di missili da crociera. Non si registrano vittime né feriti. Esplosioni sono state udite anche a Kiev.

Zelensky ieri ha definito "positivo" il suo incontro con Donald Trump al vertice Nato. I due leader hanno discusso di molti argomenti, tra cui la fornitura di missili Patriot. Lo ha detto il leader ucraino nella conferenza stampa con il presidente polacco Andrzej Duda, sabato in visita a Kiev. La Russia "continua a respingere tutte le proposte di pace e distorce la diplomazia. Questo deve finire. La pace può essere raggiunta con la forza e il presidente degli Stati Uniti certamente ce l'ha", ha affermato il presidente ucraino commentando su X l'accordo di pace raggiunto tra la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Ruanda.

"La vittoria della Russia nell'operazione militare speciale in Ucraina è destinata a sopraggiungere”, ha dichiarato sabato il presidente russo Vladimir Putin durante la cerimonia di apertura dei centri giovanili nelle regioni russe in collegamento video. Lo scrive l'agenzia Tass. "Tutta la Russia è orgogliosa dei partecipanti all'operazione militare speciale" in Ucraina, ha poi aggiunto.

