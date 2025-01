Zelensky: "Voglio parlare di pace con Trump prima che con Putin"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler incontrare il futuro presidente americano Donald Trump per parlare di un piano di pace prima di ogni negoziazione con il presidente russo Vladimir Putin "Prima di tutto con Trump, siamo d'accordo con lui su come porre fine alla guerra, su come fermare Putin", ha detto Volodymyr Zelensky in una intervista di tre ore con il podcaster americano Lex Fridman, affermando anche che è "molto importante che l'Europa abbia un voce" nei colloqui.

Zelensky ha poi rivelato che Donald Trump non lo ha invitato alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio, spiegando che "ci sono leader che sono abituati a presentarsi anche senza essere stati invitati - basti vedere quello che ha fatto Putin con l'Ucraina - ma io non posso permettermelo, per via della guerra e delle misure di sicurezza che sarebbero necessarie"





Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato una offensiva nelle regione russa di Kursk. Secondo Mosca, l'attacco è stato respinto. Gli ucraini hanno perso circa il 40% dei territori che avevano conquistato con l'offensiva lanciata ad agosto nel Kursk.





