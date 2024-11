Razzi contro base Unifil italiana, Tajani: "È stato Hezbollah"

L'inviato speciale americano Amos Hochstein ha detto martedi' a Beirut che la fine della guerra tra Israele e Hezbollah e' "ora alla nostra portata" mentre incontrava i funzionari per discutere un piano di tregua ampiamente approvato dal Libano. Gli Stati Uniti e la Francia hanno guidato gli sforzi per un cessate il fuoco, che si e' intensificato alla fine di settembre, dopo quasi un anno di scambi mortali tra Hezbollah e le truppe israeliane. Israele ha ampliato il focus delle sue operazioni da Gaza al Libano, promettendo di proteggere il suo confine settentrionale per consentire a decine di migliaia di persone sfollate a causa degli incendi oltre confine di tornare a casa. Dopo l'incontro con il portavoce del parlamento alleato di Hezbollah, Nabih Berri, che ha condotto la mediazione per conto del gruppo, Hochstein ha detto ai giornalisti di aver visto "una reale opportunita'" per porre fine ai combattimenti. "Sono qui a Beirut per facilitare questa decisione, ma alla fine è una decisione delle parti... Ora è alla nostra portata." Berri ha dichiarato dopo l'incontro al quotidiano panarabo Asharq al-Awsat che "la situazione e' buona, in linea di principio", aggiungendo che la sua squadra e i rappresentanti statunitensi hanno ancora "alcuni dettagli tecnici" da definire. Hochstein ha incontrato anche il primo ministro libanese Najib Mikati e il capo dell'esercito Joseph Aoun.