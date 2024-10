Guerra Medioriente, Iran a Onu: "Nostro diritto rispondere a Israele"

Il capo del Pentagono ha parlato con il ministro della difesa di Israele Yoav Gallant per discutere l'attacco di precisione condotto contro obiettivi militari in Iran. Lloyd Austin ha riaffermato il sostegno incrollabile degli Stati Uniti a Israele e messo in evidenza che gli Stati Unti sono ben posizionati per difendere le forze americane e i partner della regione. Austin ha inoltre detto a Gallant che l'Iran non dovrebbe commettere l'errore di rispondere all'attacco di Israele e discusso le "opportunità che ora esistono per usare la diplomazia" e allentare la tensione nell'area.