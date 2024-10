Guerra Israele-Hamas, decine di raid su Libano. Tajani a Tel Aviv LIVE

Proseguono i raid israeliani sul Libano e i lanci di razzi da parte degli Hezbollah, 200 secondo l'Idf solo ieri sera, e 11 attacchi israeliani nei sobborghi a sud di Beirut e vicino all'aeroporto in poche ore. L'Unifil ha poi affermato che l'esercito israeliano ha "deliberatamente" demolito una "torre di osservazione". Nel mirino il braccio finanziario di Hezbollah che minaccia "occhio per occhio, dente per dente". Oggi Tajani sarà in Israele e in Palestina: "Attacchi a Unifil una grave violazione"