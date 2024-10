Medio Oriente, Cnn: “Corpo Sinwar possibile merce di scambio". LIVE

Hamas conferma in un videomessaggio la morte del suo leader Sinwar. Alcune fonti suggeriscono che il corpo del leader ucciso, portato in Israele, potrebbe essere merce di scambio per il rilascio degli ostaggi. Meloni in Giordania e Libano incoraggia Israele al cessate il fuoco. Intanto le armi non si placano, e i morti in un raid israeliano di giovedì sul campo profughi di Jabalya sono saliti a 33. Ridda di voci sul nuovo leader di Hamas: oltre al fratello Mohammed, si è fatto il nome di Khaled Meshaal. Poi quello di Khalil Hayya, che ieri ha detto che gli ostaggi non saranno liberati finché Israele non cesserà gli attacchi e non ritirerà le sue truppe.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: