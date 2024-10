Il filmato, girato da un drone, mostrerebbe gli ultimi momenti in vita del capo di Hamas, prima dell'eliminazione in un'operazione dell'esercito israeliano a Gaza

L'esercito israeliano ha diffuso un breve video girato da un drone che mostrerebbe gli ultimi istanti di vita del capo di Hamas, Yahya Sinwar, poco prima di essere eliminato in una operazione militare a Gaza (IL LIVEBLOG SULLA GUERRA). L'uomo, seduto sul divano di una sala distrutta al primo piano di un edificio parzialmente devastato, ha il viso coperto da una stoffa che potrebbe essere una kefiah e porta in mano un oggetto che sembra essere una sciabola che lancia contro il drone. Secondo l'esercito, queste immagini sono di Yahya Sinwar "poco prima della sua eliminazione". Nel video il volto di Sinwar non è riconoscibile.