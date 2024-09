Ucraina Russia, Gb prepara ok per Kiev a uso armi contro Mosca LIVE

Joe Biden e il primo ministro britannico hanno ribadito il loro sostegno all'Ucraina che continua a difendersi contro l'aggressione della Russia. La Gran Bretagna si prepara a dare il via libera all'Ucraina ad usare le sue armi per colpire anche il territorio russo, con il via libera degli Stati Uniti. Coinvolti i missili britannici a lungo raggio Storm Shadow. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che il prossimo vertice globale sulla pace sarà a novembre e la Russia sarà invitata. Resta il no dell'Italia all'uso in Russia delle armi fornite a Kiev da Roma, dice il ministro Tajani. Putin avverte sul rischio di 'guerra' con l'Occidente, Mosca accusa di spionaggio sei diplomatici Gb. All'Ambasciatore russo convocato alla Farnesina per il caso degli inviati Rai ricercati è stata espressa la forte sorpresa e contrarietà per la misura adottata nei loro confronti. L'Italia ha ribadito l'importanza della libertà di stampa, d'informazione e di cronaca, come valori fondamentali da garantire e tutelare a livello universale.





