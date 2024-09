Introduzione

I russi sono quasi alle porte della città di Pokrovsk, in territorio ucraino. Le truppe di Mosca, infatti, si trovano a soli otto chilometri dal centro, considerato da Kiev e dalle truppe comandate dal generale Syrsky uno snodo cruciale per il fronte sud-orientale della guerra. La città, infatti, è un hub logistico fondamentale per i soldati ucraini: ospita una ferrovia e un'arteria autostradale per gli spostamenti di personale e mezzi. E, cosa più importante, è la porta d'accesso al Donbass.

A Pokrovsk la situazione è decisamente pesante. È infatti già partita la corsa contro il tempo per evacuare la popolazione. Anche se alcuni analisti intervistati dal Kyiv Independent, quotidiano ucraino, non sono affatto certi che la città possa cadere, almeno nel breve periodo, sotto il controllo russo. Si registrerebbe, secondo fonti locali, un rallentamento dell'avanzata di Mosca in quella zona, anche a causa dello sconfinamento dell'esercito di Volodymyr Zelensky nella regione russa del Kursk.