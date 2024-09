Introduzione

L’attacco russo sulla città dell’Ucraina occidentale ha riportato in scena i bombardieri di fabbricazione sovietica, più precisamente dell’azienda Tupolev, in grado di trasportare e lanciare fino a 16 missili da crociera di varie tipologie, come i Kinzhal, i Kh-55 e i Kh-102, dotati di testata nucleare. Questi bombardieri sono da sempre considerati come una delle armi più potenti in mano a Mosca.

Tra le caratteristiche più importanti del velivolo c’è la rumorosità prodotta dai suoi quattro motori Kuznetsov NK-12, che hanno eliche controrotanti che generano un suono inconfondibile a causa del superamento della barriera del suono da parte delle punte delle pale. Quel suono è diventato un vero e proprio simbolo delle incursioni aeree russe e ha reso il Tu-95 un incubo per le popolazioni civili. “Il terrorismo va fermato”, ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky