Guerra Ucraina Russia, raid russo su orfanotrofio a Sumy. LIVE

Il presidente russo Vladimir Putin afferma che l'Occidente aizza l'Ucraina e la usa come arma contro la Russia, e che Mosca continuerà la sua operazione militare contro Kiev. "Le élite occidentali continuano a fornire un sostegno politico, finanziario e militare su larga scala all'attuale regime ucraino, considerandolo un'arma contro la Russia", afferma Putin in un'intervista al quotidiano mongolo Onoodor citata dall'agenzia di stampa Tass. "Ne siamo ben consapevoli e continueremo a lottare per raggiungere tutti i compiti dell'operazione militare speciale al fine di garantire la sicurezza della Russia e dei suoi cittadini", prosegue lo zar. "La ragione principale della tragica situazione odierna in Ucraina è la deliberata politica anti-russa perseguita dall'Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti", secondo Putin. "Per decenni - continua - hanno cercato il controllo totale sull'Ucraina: hanno finanziato organizzazioni nazionaliste e anti-russe, hanno lavorato con insistenza per convincere Kiev che Mosca è il suo eterno nemico e la principale minaccia alla sua esistenza. L'Ucraina si è virtualmente trasformata in una merce di scambio che l'Occidente ha utilizzato per raggiungere le sue ambizioni geopolitiche", afferma Putin.