Introduzione

Le forze ucraine proseguono l’avanzata in territorio russo. Per contenere l’offensiva, Mosca ha schierato un reggimento delle sue forze aerospaziali a causa della carenza di personale. Ma il Cremlino continua anche a inviare in prima linea i giovani appena entrati nel servizio di leva e i prigionieri. I russi inoltre stanno concentrando le forze nell'offensiva nel Donetsk.