Introduzione

Come riporta Isw, segnalando alcuni recenti filmati geolocalizzati, l’esercito di Kiev ha continuato gli assalti nell'oblast russo di Kursk il 18 agosto ed è avanzato marginalmente a sudest di Sudzha. Inoltre, secondo quanto affermato da un ufficiale del Comitato investigativo militare russo, le forze ucraine avrebbero danneggiato anche un terzo ponte lungo il fiume Seym, senza però approfondire la questione.

“Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Questa mattina abbiamo un altro rifornimento del ‘fondo di scambio’ per il nostro Paese”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Al momento il processo negoziale è completamente inappropriato: le proposte di Putin non sono state annullate, ma data quest'impresa non parleremo”, ha invece risposto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov in un'intervista al canale Telegram Shot.