Introduzione

L'incursione delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk ha diviso i politici e gli analisti internazionali: da una parte c'è chi sostiene lo sconfinamento effettuato da Kiev in risposta all'invasione di Mosca di due anni e mezzo, dall'altra emergono dubbi sul senso di quest'azione, specie in ottica di eventuali perdite umane e di risorse militari, che potrebbero essere impiegate su altri fronti "caldi" come il Donbass.

La propaganda russa comincia a bollare l'iniziativa di Kiev come una "trappola" di Vladimir Putin ai danni di Volodymyr Zelensky. In questo modo, dicono, il presidente russo potrebbe avere campo più libero su altri fronti. E secondo fonti del ministero della Difesa russo citate da quotidiani internazionali, il leader del Cremlino potrebbe pensare a una nuova mobilitazione entro fine anno per "rimpinguare" il suo esercito