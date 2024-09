Putin: "Abbiamo iniziato a spingere forze Kiev fuori dal Kursk"

"Le nostre forze armate hanno stabilizzato la situazione nella regione", ha spiegato il presidente russo, parlando al Forum economico di Vladivostok. E ha aggiunto: nella loro offensiva, gli ucraini hanno impegnato una gran quantità delle loro forze migliori, e questo potrebbe portare al "collasso" delle loro linee difesa in altre aeree, in particolare nel Donbass ucraino

"collasso" delle loro linee difesa in altre aeree, in particolare nel Donbass ucraino (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA SUL CONFLITTO).