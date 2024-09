Usa e Gb verso missili lunga gittata a Kiev. No della Germania. LIVE

Cinque ex ministri della Difesa e un ex premier britannici hanno esortato l'attuale primo ministro Keir Starmer a consentire all'Ucraina di usare i missili a lungo raggio per attacchi in profondità nel territorio russo, anche senza l'appoggio degli Stati Uniti. Lo riporta il Sunday Times. Grant Shapps, Ben Wallace, Gavin Williamson, Penny Mordaunt, Liam Fox e Boris Johnson hanno avvertito Starmer che qualsiasi ulteriore ritardo su questo tema incoraggerebbe il presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico, in particolare Wallace ha detto al premier britannico che non agire ora equivarrebbe a compiacere Mosca e Johnson ha affermato che non c'è alcun motivo per ritardare tale decisione.