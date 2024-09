Introduzione

Dal Forum di Cernobbio (Como), il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito di avere un piano per la pace tra Kiev e Mosca. Questo possibile patto dovrà prima essere vagliato dall'amministrazione americana a guida Joe Biden, poi da quella che seguirà a novembre con Kamala Harris o Donald Trump. Il leader ucraino non ha fornito i dettagli del piano, ma ha certamente lasciato intendere alcuni punti cruciali.

Il primo riguarda le "garanzie" fornite dagli Stati Uniti. Ossia la garanzia che l'America intervenga in caso di nuovi attacchi russi al territorio ucraino e quella che un eventuale accordo tra Mosca e Washington non avvenga "al ribasso". Bocche cucite invece sulla questione dei territori: nessuna delle due parti, al momento, è disposta a fare concessioni. E in attesa della presentazione del piano agli Stati Uniti, Kiev fa sapere che continuerà con la strategia adottata finora: incursione nel Kursk e attacchi di droni in territorio russo, oltre alla difesa. Con la richiesta, su esortazione di Zelensky, di autorizzare a colpire con i missili Nato gli aeroporti russi a meno di 300 chilometri dal confine dai quali partono i bombardieri di Mosca alla volta dell'Ucraina.