Forum Ambrosetti, Orbán: "Necessario incontro Putin-Zelensky"

Il primo ministro ungherese, ospite a Cernobbio, ha ribadito che per il conflitto in Ucraina "il mio punto è prima il cessate il fuoco, poi il dialogo e infine il piano di pace. Se non c'è dialogo in un tempo opportuno l'escalation cresce e tutto diventa più difficile". E sulla presidente del Consiglio italiana dice: "Non è solo una collega politica ma una 'sorella cristiana'. Insieme possiamo aprire una nuova era" ascolta articolo

Giorgia Meloni è la mia "sorella cristiana". All'inizio "questo rapporto non ha avuto un ruolo importante nella politica europea, ora però insieme possiamo aprire una nuova era". A dirlo è il primo ministro ungherese Viktor Orbán che, ospite al Forum Ambrosetti a Cernobbio, parlando del conflitto in Ucraina ribadisce: "Un incontro tra Putin e Zelensky è sicuramente possibile e necessario". E auspica che Donald Trump sia "il prossimo presidente degli Stati Uniti".

Orbán: "Proverò a supportare la Commissione il più possibile" Secondo Orbán "avere le stesse basi culturali gioca un ruolo più importante rispetto al passato" e Giorgia Meloni "non è solo una collega politica ma una 'sorella cristiana'". "Questo concetto - spiega - ha un senso politico fondamentale per l'Ungheria ma credo anche per l'Italia e questo aspetto culturale della politica tornerà in Europa come è giusto che sia". "La precedente Commissione europea - prosegue Orbán - si è dimostrata fallimentare in termini di competitività dell'economia europea, immigrazione e stop alla guerra". Secondo il primo ministro ungherese "oggi a Bruxelles hanno deciso di creare sostanzialmente la stessa Commissione, quindi anche se penso che le persone possono cambiare e fare meglio di prima, è molto difficile da credere. Proverò a supportare la Commissione quanto più possibile, ma essendo un uomo razionale penso che abbiano ignorato il desiderio di cambiamento degli elettori". "Lo stesso establishment - conclude - è ancora lì a Bruxelles e non è una cosa buona". "Non mi sembra che Giorgia Meloni si sia candidata alle elezioni in Germania", dice poi rispondendo alla domanda se la presidente del Consiglio sia la 'nuova Merkel'. leggi anche Orban incontra Trump: "Abbiamo discusso di guerra in Ucraina"

Orbán: "Prima il cessate il fuoco, poi il dialogo e un piano di pace" Parlando poi della guerra in Ucraina, il primo ministro ungherese dice: "C'è una grande letteratura in Europa di come creare la pace e questa abbondante letteratura riguarda il dialogo, che se non c'è in un tempo opportuno l'escalation cresce e tutto diventa più difficile. Poi c'è il cessate il fuoco, su cui c'è un fraintendimento nell'opinione pubblica occidentale, secondo cui prima dovremmo fare un piano di pace, poi aprire un negoziato e poi attuare il cessate il fuoco". "Ma non è così - sottolinea - perché guardando alle esperienze più recenti dei processi e insieme alla mia esperienza personale il mio punto è prima il cessate il fuoco, poi il dialogo e infine il piano di pace". Con Zelensky "abbiamo un buon rapporto, di cosa sta parlando?", replica poi a chi gli chiedeva se intendesse fare pace con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il dialogo è veramente importante. Se non c'è dialogo non ci sono chance per la pace". approfondimento Forum Ambrosetti 2024 a Cernobbio, il programma e gli ospiti

Orbán: "La migrazione disintegra l’Ue" "La migrazione sta disintegrando sempre di più la struttura europea" e "sarebbe molto meglio concedere l'opt-out" ai Paesi Ue che non vogliono seguire la politica comune, "invece di forzarli a restare insieme", dice Orbán al Forum Ambrosetti. "C'è un problema serio in Italia e in molti Paesi" che hanno "deciso di far entrare molti migranti" e ora hanno "difficoltà a gestire la convivenza", al contrario dell'Ungheria che non li ha "mai fatti entrare": le decisioni dovrebbero appartenere "alla sovranità nazionale". Orbán: "L'Europa deve riconsiderare il Green deal" Il primo ministro ungherese parla anche del Green deal: "Quando parlo di competitività dell'Europa intendo prima di tutto la riconsiderazione del Green deal perché ora il Green deal è gestito contro la comunità imprenditoriale e la logica e l'interesse delle aziende europee". Poi dice di aver incontrato tutti i leader delle principali case automobilistiche europee: "Mi hanno detto che" il Green deal "è contro i loro interessi. Perché lo stiamo facendo? È ovvio che" così l'Ue "non sta gestendo le cose correttamente". approfondimento Ue, al via il "Ripristino della natura": cosa prevede la norma

Orbán: "Salis al Parlamento Ue è stile italiano, non ungherese" Secondo Orbán "è strano" vedere Ilaria Salis seduta al Parlamento europeo. "È una questione italiana - spiega - e se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro". "Dal punto di vista dell'Ungheria - incalza - è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel Parlamento europeo è nello stile italiano, non ungherese". "È un crimine - conclude - anche se adesso non possiamo perseguirla perché il Parlamento probabilmente le concederà l'immunità". Poi a chi gli chiede se Raffaele Fitto possa essere un valido vicepresidente della Commissione risponde: "Non sono il presidente della Commissione europea, sono solo il presidente del Consiglio, ma conosco Fitto ed è un uomo eccezionale". approfondimento Europarlamento, chi ha debuttato: da Salis a Vannacci. FOTO