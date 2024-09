Forum Ambrosetti 2024 a Cernobbio, il programma e gli ospiti

L'evento è in programma a Villa d'Este dal 6 all'8 settembre. Tra gli ospiti confermati: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in videocollegamento), Giorgia Meloni, Ilham Aliyev, Viktor Orbán e la Regina Rania di Giordania. È possibile la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ascolta articolo

Il Forum Ambrosetti 2024 celebra la sua 50esima edizione affrontando temi cruciali per il futuro delle economie e delle società globali. A partire da oggi, 6 settembre, e per i prossimi tre giorni, Villa d'Este a Cernobbio ospiterà leader mondiali, esperti e figure di spicco per discutere le sfide del mondo contemporaneo. Oltre alla storica sede di Villa d'Este, il forum, dal titolo “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, metterà in collegamento vari hub dislocati in Italia, Europa e altre parti del mondo, amplificando la portata e l'accessibilità dell'evento a livello internazionale.



I temi del forum

I temi centrali di questa edizione riflettono alcune delle urgenze globali, con un focus sul nuovo ordine mondiale e i cambiamenti geopolitici, esplorando le loro conseguenze economiche. L'innovazione tecnologica sarà un altro argomento cardine, con un focus sull’Intelligenza artificiale e sulla sua crescente influenza su tutti i settori industriali. La geopolitica, come detto, non mancherà di essere al centro del dibattito, con l'obiettivo di comprendere meglio le nuove dinamiche globali e le implicazioni delle tensioni tra le potenze mondiali. Si discuterà anche di sicurezza internazionale e difesa europea, con particolare attenzione ai conflitti internazionali e alle soluzioni diplomatiche. Infine, in linea con l'approccio diplomatico del Forum, sarà presentata una roadmap per il dialogo volto alla risoluzione del conflitto russo-ucraino, frutto della collaborazione tra otto Think Tank di sette Paesi. leggi anche Guerra in Israele, le possibili conseguenze sull'economia mondiale

Gli ospiti

Come ogni anno, il Forum Ambrosetti vedrà la partecipazione di numerosi leader di spicco della scena politica internazionale. Interverranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in collegamento video, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saranno presenti anche il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, il primo ministro ungherese Viktor Orbán e la Regina Rania Al Abdullah di Giordania. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe partecipare ai lavori del forum, ma la conferma della sua presenza sarà decisa e ufficializzata all'ultimo momento per motivi di sicurezza. In totale, al Forum saranno rappresentati 13 governi. Per l’Italia, oltre a Mattarella e Meloni, prenderanno parte all’evento 11 ministri. Inoltre, nell'ultima giornata, dedicata all’Italia, saranno presenti anche i portavoce dei partiti di opposizione: Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Carlo Calenda (Azione) ed Elly Schlein (Partito Democratico). Sarà presente anche una delegazione del Congresso americano composta da sei senatori, tra cui Lindsey Graham (Partito Repubblicano, Sud Carolina) e Ben Cardin (Partito Democratico, Maryland), oltre allo Speaker della Camera dei Rappresentanti Mike Johnson (Partito Repubblicano, Louisiana).

Il programma

Il programma si estende su tre giornate di dibattiti e tavole rotonde. Oggi, 6 settembre, la giornata si aprirà con un dibattito sulle sfide globali del futuro e sugli impatti economici, moderato da Monica Maggioni. Tra i principali interventi figurano Niall Ferguson, Meghan O’Sullivan e Fu Ying, che discuteranno del nuovo ordine globale. Successivamente, Ilham Aliyev interverrà sul ruolo dell'Azerbaigian nello scenario geopolitico, seguito dall'ottava edizione della Peres Heritage Initiative, dedicata alla memoria di Shimon Peres, e altri dibattiti su economia e tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale. Sabato 7 settembre, la giornata sarà dedicata all'Europa e alle sfide globali, con il dibattito moderato da Mario Monti. Tra gli interventi chiave ci sarà quello di Giorgia Meloni, che parlerà della presidenza del G7 e del ruolo dell’Italia nello scenario internazionale, moderato da Luciano Fontana. Altri temi della giornata includono la difesa comune europea e il conflitto israelo-palestinese. Domenica 8 settembre, la giornata conclusiva sarà dedicata all'Italia, con interventi dei leader dell'opposizione italiana e un focus su inclusività, sicurezza e pubblica amministrazione. Si parlerà anche di università, ricerca e lavoro, con interventi di ministri e accademici italiani di rilievo.



