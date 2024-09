Ucraina, Kuleba si dimette. Zelensky lavora a un rimpasto di governo

Le dimissioni già avvenute

Martedì è stato lo stesso presidente Zelensky, via Telegram, a confermare che ci sarebbe stato un cambio di oltre la metà del governo e negli ultimi giorni l’arrivederci di Kuleba è stato anticipato da altre dimissioni. Le ultime in ordine di tempo quelle di Oleksandr Kamyshin, ministro responsabile della supervisione della produzione di armi durante la guerra in carica dal 2023, Denys Maliuska, titolare della Giustizia, e Ruslan Strilets, a capo dell’ufficio dell’Ambiente. Prima ancora, si sono licenziati il capo del Fondo di proprietà statale ucraino, Vitaliy Koval, e le due vice premier Iryna Vereshchuk e Olga Stefanishyna. Mentre il vice capo dell'ufficio di Zelensky, nonché tra i principali suoi collabortori, Rostyslav Shurma, era stato nel frattempo silurato. “L’autunno sarà estremamente importante per l’Ucraina e le nostre istituzioni statali devono essere impostate in modo tale da consentirci di ottenere tutti i risultati di cui abbiamo bisogno, per tutti noi”, aveva detto il presidente Zelensky per giustificare quanto sarebbe avvenuto di lì a poco. Non è la prima volta che il presidente ucraino apporta modifiche ai ranghi di governo: a settembre 2023 aveva licenziato Oleksii Reznikov, all’epoca ministro della Difesa, a seguito di una serie di scandali per corruzione.