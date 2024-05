Stoltenberg: "Via divieto per Kiev a colpire obiettivi in Russia" LIVE

Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha invitato gli alleati che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. Lo riporta il settimanale Lo rivela The Economist, che ha intervistato Stoltenberg. La decisione sarebbe rivolta agli Usa e alla politica del presidente statunitense Joe Biden - scrive l'Economist - di controllare ciò che l'Ucraina può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani. Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri un nuovo pacchetto di 275 milioni di dollari di aiuti militari. Bombe russe su Kharkiv, colpiti un liceo e un condominio.





