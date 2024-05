Orban: "Sembra siano in corso i preparativi per una guerra in Europa"

Le dichiarazioni di politici e giornalisti occidentali indicano che l'Europa si sta preparando per una guerra con la Russia: lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban a Radio Kossuth, spiegando che “a Bruxelles e a Washington, ma più a Bruxelles che a Washington, è in corso una sorta di preparazione del 'sentimento' per una guerra mondiale". "Possiamo tranquillamente dire che sono in corso i preparativi per l’entrata in guerra dell’Europa, questo sta accadendo nei media e nelle dichiarazioni dei politici”, le sue parole.

Orban: "Minaccia russa? Manovra dell'Occidente"

Orban, intervistato dalla emittente Kossuth, secondo quanto riportano i media russi, ha anche sottolineato di non ritenere probabile che la Russia attacchi un Paese della Nato e che parlare di “minaccia russa” è una manovra dell'Occidente per prepararsi all'entrata in guerra (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULL'UCRAINA). Secondo il premier ungherese, gruppi di lavoro presso la sede della Nato a Bruxelles stanno ora studiando come l'Alleanza possa prendere parte al conflitto in Ucraina. "La probabilità che qualcuno - non stiamo parlando solo della Russia, ma di chiunque altro - oggi decida di attaccare un paese della NATO è estremamente ridotta - ha detto Orban - La NATO è un'alleanza difensiva e non tollererà azioni militari che violino la sovranità di qualsiasi paese membro. Pertanto, interpreto questi riferimenti alla "minaccia russa" piuttosto come manovre da parte dell'Occidente e dell'Europa per prepararsi all'entrata in guerra", ha detto Orban.