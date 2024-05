Putin in Bielorussia, Lukashenko: “Sicurezza nei colloqui". LIVE

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che la sicurezza sarà il principale argomento dei colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin, arrivato a Minsk per una visita di due giorni. Il divieto imposto all'Ucraina di usare armi americane per colpire in territorio russo inizia a vacillare. Su spinta del Dipartimento di Stato si è infatti avviato un intenso dibattitto all'interno della Casa Bianca sulla possibilità di far cadere il tabù imposto dal presidente Joe Biden fin dall'inizio della guerra. Lo riporta il New York Times. Intanto il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto che permette la confisca di proprietà americane in Russia per il pagamento di risarcimenti a beneficio di soggetti russi che hanno subito espropri negli Usa. Il Ministero degli Esteri estone stanzierà oltre 650.000 euro in aiuti umanitari all'Ucraina, principalmente per sostenere il sistema educativo nelle aree di prima linea e assistere i bambini colpiti dalla guerra. Il governo del Giappone ha introdotto nuove sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, con Tokyo accusa in particolare Mosca di acquistare armi dal Pyongyang.





