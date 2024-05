Mosca riconosce chiaramente per la prima volta la responsabilità dell'Isis nell'attacco al Crocus City Hall. Ma non si sminuisce la portata del coinvolgimento dei servizi segreti ucraini, accusati dalla Russia di essere "direttamente coinvolti" nell'attentato terroristico del 22 marzo, in cui sono state uccise 144 persone. A dirlo è il direttore dell'Fsb, Alexander Bortnikov, in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali degli Stati membri della Csi a Bishkek. I risultati dell'indagine- ha affermato Bortnikov- hanno fatto emergere che "la preparazione, il finanziamento, l'attacco e il ritiro dei terroristi sono stati coordinati via Internet da militanti del gruppo Khorasan" dell'Isis che opera nella zona afghano-pakistana. Intanto, oltre 20 persone sono state arrestate per la strage al municipio.