Russia, incendio in un ostello vicino a Mosca: almeno otto morti

Almeno otto persone sono morte e una è rimasta ferita in un incendio divampato in un ostello di Istra, vicino Mosca: lo riporta il Moscow Times citando i servizi di emergenza russi. Secondo quanto scrive il giornale, l'ostello sarebbe stato illegale: la procura sostiene infatti che la struttura fosse stata affittata da un giovane che la subaffittava a sua volta a lavoratori immigrati. "Secondo gli investigatori, un uomo di 23 anni ha affittato l'immobile, che successivamente è stato affittato a cittadini stranieri non registrati in Russia", hanno detto i procuratori secondo Afp.

Fuggiti i due occupanti

L'incendio sarebbe scoppiato alle 4 di notte e spento dopo cinque ore secondo l'agenzia Moskva. I soccorritori hanno detto che due occupanti sono fuggiti, ma che otto corpi sono stati trovati nella casa che si trova ai margini di un villaggio turistico. La Procura ha escluso che l'incendio sia scoppiato per una fuga di gas.