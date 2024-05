Guerra Ucraina, raid su megastore a Kharkiv: almeno 11 morti. LIVE

Jens Stoltenberg ha invitato i Paesi della Nato a fornire un sostegno maggiore a Kiev nella guerra contro la Russia: "Non è troppo tardi perché l'Ucraina vinca. Dobbiamo inviare più armi e munizioni all'Ucraina, compresi sistemi antiaerei e armi a lungo raggio", ha affermato il Segretario generale dell'Alleanza in un'intervista all'edizione domenicale del quotidiano tedesco Welt. In vista dell'incontro dei ministri degli Esteri della Nato giovedì e venerdì prossimi a Praga, Stoltenberg ha inoltre affermato che "non ci sono piani per estendere l'ombrello di difesa aerea della Nato all'Ucraina". In teoria, commenta il giornale, sarebbe possibile abbattere i missili russi dalla Polonia o dalla Romania utilizzando, ad esempio, le batterie Patriot. Il numero uno dell'Alleanza ha inoltre ribadito che "non ci sono piani per inviare truppe della Nato in Ucraina", sottolineando che si tratta di aumentare il sostegno all'Ucraina. "Dobbiamo garantire che la nostra deterrenza e la nostra difesa dispongano di risorse adeguate - ha detto -. La Nato si prepara a svolgere un ruolo molto più importante nel coordinare l'assistenza alla sicurezza e l'addestramento per l'Ucraina". E ciò richiede "impegni finanziari a lungo termine per porre il nostro sostegno su basi più solide e chiaramente prevedibili". Allo stesso tempo, ha proseguito, gli alleati devono avere piani per ricostituire le loro forniture militari e aumentare la produzione di armi e munizioni: "Se (il presidente russo Vladimir, ndr) Putin impone la sua volontà in Ucraina, non ci sarà sicurezza duratura in Europa e nel mondo nel suo insieme" diventerà più instabile. "Dobbiamo scoraggiare la Russia da ulteriori aggressioni. Una politica di pacificazione nei confronti di Putin non unzionerà", ha assicurato.