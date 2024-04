Israele ammette: "L'attacco al convoglio Ong è stato un grave errore"

Il presidente israeliano Isaac Herzog si è scusato per l'attacco aereo che ha ucciso sette operatori umanitari a Gaza. Herzog ha detto di aver parlato con Jose Andres, il famoso chef statunitense che dirige il gruppo umanitario World Central Kitchen, per esprimere il suo "profondo dolore e le sue sincere scuse per la tragica perdita di vite umane". Il primo ministro Benjamin Netanyahu si era fermato in precedenza a non scusarsi per le morti, che ha descritto come un "caso tragico" su cui si indaghera' "fino alla fine". "Succede in guerra... faremo di tutto perche' questo non accada di nuovo", ha aggiunto.