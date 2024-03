Israele, foto di una vittima di Hamas vince premio: è polemica

Polemica in Israele per il premio vinto dal fotografo palestinese Ali Mahmoud per la foto che ritrae su un pick up il corpo martoriato di Shani Louk. Si tratta della ragazza israeliana con nazionalità tedesca portata via dai miliziani di Hamas il 7 ottobre e brutalmente uccisa. L'European Jewish Congress, in un post sul proprio account ufficiale di X, ha espresso l'indignazione della comunità ebraica: "Siamo disgustati e scioccati dal fatto che una foto che ritrae i terroristi di Hamas con il cadavere seminudo della tedesco-israeliana Shani Louk sia stata premiata come Team Picture Story of the Year dal Donald W. Reynolds Journalism Institute della Missouri School of Journalism", si legge nel post. "Non è solo una mancanza di rispetto verso la sua famiglia, ma anche verso le oltre 1.200 persone brutalmente assassinate da Hamas il 7 ottobre", è il commento su X.