Chi sono gli operatori della World Central Kitchen uccisi a Gaza

Sono sette gli operatori umanitari della Ong World Central Kitchen morti durante un raid a Gaza attribuito a Israele, avvenuto durante la distribuzione di cibo nella Striscia, nella zona di Deir al-Balah. Lo conferma la stessa organizzazione, di base negli Stati Uniti, precisando in una nota che le vittime "provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito” e che tra di loro c’erano “un cittadino con doppia nazionalità americana e canadese e un palestinese". Sui social iniziano a circolare le loro identità, non ancora confermate in via ufficiale se non per il caso della volontaria australiana Lalzawmi Frankcom, soprannominata Zomi, 43 anni (GUERRA A GAZA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).