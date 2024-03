Vaticano, alle 10 Papa Francesco celebra la messa di Pasqua

Attesa per la messa di Pasqua celebrata a partire dalle 10 da Papa Francesco. A seguire il Pontefice terrà la benedizione "Urbi et Orbi" e il messaggio pasquale. Poi nel Lunedì dell’Angelo Bergoglio reciterà il Regina Caeli. Dopo l’assenza di venerdì alla Via Crucis, Papa Francesco sabato sera ha presieduto nella Basilica di San Pietro la Veglia pasquale del Sabato Santo e ha detto: "Non lasciamoci imprigionare dai macigni della morte".