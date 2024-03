Vaticano, stasera Papa Francesco presiede la Veglia di Pasqua

Il Pontefice ieri non ha presenziato alla Via Crucis al Colosseo, seguendo la celebrazione della sua abitazione di Santa Marta "per conservare la salute”. Oggi è atteso nella Basilica di San Pietro, alle 19.30, per la Veglia pasquale del Sabato Santo. Domani celebrerà la messa alle 10.00, seguita dalla benedizione 'Urbi et Orbi' e dal messaggio pasquale. Poi nel Lunedì dell’Angelo, Bergoglio reciterà il Regina Caeli

Dopo l’assenza di ieri alla Via Crucis, Papa Francesco oggi è atteso nella Basilica di San Pietro, alle 19.30, per la Veglia pasquale del Sabato Santo. Si tratta della più lunga celebrazione dell'Anno liturgico, anche con i riti di battesimo, cresima e prima comunione di catecumeni adulti. Domani, invece, per la Domenica di Pasqua, il Pontefice avrà la messa alle 10.00 in Piazza San Pietro, seguita dalla benedizione 'Urbi et Orbi' e dal messaggio pasquale. Poi nel Lunedì dell’Angelo, Bergoglio reciterà il Regina Caeli, che nel periodo pasquale sostituisce l'Angelus.

Cosa è successo ieri

Ieri tutti attendevano il Pontefice al Colosseo per la Via Crucis, il tradizionale rito del Venerdì Santo. Ma all'ultimo momento dalla Sala stampa vaticana è arrivata una comunicazione: “Per conservare la salute in vista della Veglia di sabato e della Santa Messa della domenica di Pasqua, Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta”. Così, mentre tutto era pronto, la poltrona sulla consueta postazione dall'alto, da cui Francesco avrebbe dovuto presiedere la Via Crucis, è rimasta vuota. Papa Bergoglio, tra l'altro, per la prima volta aveva scritto le meditazioni lette durante il percorso della croce.