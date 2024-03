Papa nel carcere femminile di Rebibbia per messa e lavanda dei piedi

La direttrice della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia ieri ha definito l'attesa per Papa Francesco "febbricitante". Il Pontefice ha infatti scelto la più grande tra le quattro carceri femminili in Italia per celebrare la Messa in Coena Domini e per il rito della lavanda dei piedi in occasione del Giovedì Santo, il giorno in cui la Chiesa ricorda l'Ultima Cena di Gesù con i suoi apostoli. La sua visita sarà formalmente privata. Il Pontefice continua così, seguendo una pratica che aveva già adottato da cardinale a Buenos Aires, di non presiedere più i riti del Giovedì Santo in cattedrale ma di recarsi in luoghi simbolici, specialmente nelle carceri. Ha fatto lo stesso nel 2013, poco dopo la sua elezione, visitando a sorpresa il carcere minorile di Casal del Marmo, dove è tornato anche l'anno scorso.