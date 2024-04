World Central Kitchen, cos’è e dove opera la Ong colpita a Gaza

Sette operatori dell'organizzazione non governativa statunitense sono stati uccisi in un raid dell'Idf a Gaza. Fondata nel 2010 dallo chef José Andrés e dalla moglie dopo il terremoto ad Haiti, l'organizzazione si occupa di fornire pasti e aiuti in seguito a disastri naturali, oppure in zone di conflitto. Ha operato in scenari post sisma, uragani, incendi. Negli ultimi mesi ha fornito milioni di pasti a Gaza anche con consegne marittime grazie a un corridoio da Cipro