Israele–Hamas, news. USa: "Oggi telefonata Biden-Netanyahu". LIVE

Strappo del ministro della Guerra israeliano Gantz che, per la prima volta, chiede elezioni anticipate a settembre e assesta così un colpo al primo ministro Netanyahu assediato dalle proteste della piazza. Gantz è in testa a tutti i sondaggi. “Il governo va avanti”, la replica del Likud. Intanto, il presidente americano Biden, “indignato e addolorato”, accusa Israele per il raid che ha ucciso 7 operatori umanitari dell'ong Usa World Center Kitchen: “Erano coraggiosi ed altruisti, gli israeliani non hanno fatto abbastanza per proteggerli”. “Un raid disumano”, accusa la Gran Bretagna. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere conto della morte nel blitz di un suo operatore. La condanna della Nato. L'Idf ribadisce: “Un errore che non doveva capitare”.





