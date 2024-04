Guerra Ucraina, Mosca citerà Kiev in giudizio per terrorismo. LIVE

Mosca citerà in giudizio Kiev davanti alle Corti internazionali con l'accusa di essere coinvolta in atti di terrorismo sul suolo russo. Tra i responsabili il capo degli 007 ucraini Malyuk. L'iniziativa non riguarda per ora la strage al Crocus City Hall. L'ex capo dell'ufficio russo dell'Interpol Ovchinsky ha detto alla tv di Stato che dei chip potrebbero essere stati impiantati nel cervello degli autori dell'attacco. La Fsb ha fatto sapere che nell'operazione in Daghestan sono stati arrestati miliziani stranieri che 'hanno finanziato gli autori dell'attacco'. La cellula di 4 persone programmava azioni contro raduni di massa a Kaspiysk.





