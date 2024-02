Israele–Hamas, Abu Mazen: “Fermare genocidio". LIVE

Il Presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto un intervento internazionale immediato "per fermare la guerra di genocidio israeliana contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, compresa la fame conseguenza dell'occupazione israeliana". Hamas sarebbe pronto ad accettare il rilascio di 3mila detenuti palestinesi in Israele in cambio degli ostaggi israeliani. Al Jazeera riporta vittime a seguito di un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio dell'Unrwa che ospita sfollati nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Il direttore della Cia Bill Burns si recherà a Parigi oggi per colloqui con funzionari del Qatar, egiziani e israeliani per discutere un accordo sugli ostaggi.





