Eurovision, la canzone di Israele sotto esame, forse testo su Hamas

“Non resta più aria per respirare / Nessun posto, nessun me giorno dopo giorno”. La tonalità di October Rain, la ballata che Israele vorrebbe portare all’Eurovision Song Contest in programma nel mese di maggio a Malmö, in Svezia, cala fino all’ultimo verso: “Erano tutti bravi bambini, ognuno di loro”. Il testo del brano cantato da Eden Golan, trapelato nei media, si trova però sotto esame degli organizzatori della kermesse musicale, perché potrebbe contenere riferimenti agli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre. Come spiegato dalla testata Israel Hayom, i versi includerebbero anche la parola “fiori”, che nel gergo militare delle Israel Defence Forces indicherebbe i soldati caduti in battaglia. La European Broadcasting Union (EBU), che organizza la competizione, ha però ribadito il carattere non politico dell’evento: la violazione del divieto di esternare dichiarazioni politiche comporta la squalificazione dalla gara. “L’EBU sta attualmente esaminando il testo, un processo che è confidenziale tra l’EBU e l’emittente fino a quando non sarà presa una decisione finale” ha dichiarato un portavoce di Eurovision. “Tutte le emittenti hanno tempo fino all’11 marzo per presentare formalmente le loro iscrizioni. Se una canzone viene ritenuta inaccettabile per qualsiasi motivo, alle emittenti viene data l’opportunità di inviare una nuova canzone o un nuovo testo, secondo le regole del concorso”. L’emittente pubblica israeliana Kan ha confermato di aver intrapreso con l’EBU un “dialogo” sulla questione.